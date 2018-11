CPC-UMES Filmes e Cinemateca Brasileira convidam para a 5ª Mostra Mosfilm de Cinema Russo



Entre os dias 29 de novembro e 5 de dezembro a Cinemateca Brasileira abre a 5ª Mostra Mosfilm de Cinema Russo.



Nos sete dias de evento serão exibidas 10 produções do estúdio Mosfilm, que é o maior da Europa e um dos mais importantes e pioneiros do mundo.



A 5ª Mostra Mosfilm de Cinema Russo tem entrada franca. Os ingressos podem ser retirados 1 horas antes de cada sessão,

e estão sujeitos à lotação da sala.



Esperamos você lá!