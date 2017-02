Marina de Vilamoura recebe 43º Torneio Internacional de Vela Carnaval

O Clube Internacional da Marina de Vilamoura (CIMAV) promove o 43º TorneioInternacional de Vela Carnaval, nos dias 25, 26 e 27 de Fevereiro de 2017, na Marina de Vilamoura. A Carnival Regatta, como é conhecida esta iniciativa, inclui provas das classesLaser Standard, Laser 4.7, Laser Radial, 420, que disputam a PAN-Prova de Apuramento Nacional e qualificando para os Campeonatos Europeus e Mundiais e ainda as classesOptimist, 470, Snipe, F18, Dart 18, Finn, 49er, 49er FX e Flying Dutchman. No total, estarão em competição mais de 500 velejadores.



A prova, organizada pelo CIMAV conta com o apoio da Federação Portuguesa de Vela eARVELA DO SUL, Câmara Municipal de Loulé, Turismo de Portugal e RTAlgarve e a parceria de Vilamoura World, Junta de Freguesia de Quarteira, Marina de Vilamoura, Inframoura, Dom Pedro Hotels.

A presença de participantes, staff e entusiastas da modalidade irá traduzir-se numa fonte de receita para o turismo da região. Estão reservadas mais de 4800 dormidas e prevê-se servir um total de 10.400 refeições. Estima-se que o evento atraia 1200 visitantes a Vilamoura.

Várias instituições da região juntam-se a esta prova. É o caso da Associação Dinamika, Urbinvest, Mc Donalds, Restaurante Akvavit, Pão & Pão, Visacar, Garvetur, Pataca’s Bar, Meumar, Cruzeiros de Vilamoura, Cruzeiros da Oura, Mar de Histórias, Rest. La Cabane, News Rest/Bar, Don Alfonso e Dune Sailmakers.





Sobre Vilamoura World:

A Vilamoura World é a entidade master developer que tem por objetivo promover e desenvolver Vilamoura, posicionando o resort como primeira escolha de investimento em ativos imobiliários residenciais e turísticos em Portugal. Detém um banco de terrenos que permite o desenvolvimento de mais de 4.000 unidades habitacionais, residências turísticas, hotéis e áreas comerciais. A Vilamoura World disponibiliza produtos exclusivos, com infraestruturas adequadas ao desenvolvimento de projetos turísticos e residenciais por potenciais investidores que complementam os empreendimentos já existentes, de forma a garantir o máximo retorno de investimento. A Vilamoura World, em conjunto com a autarquia local, oferece também uma gestão abrangente, sustentável e de longo-prazo de toda a área do resort, garantindo aos seus 10.000 habitantes permanentes e mais de 500.000 visitantes anuais uma qualidade ímpar. É também a operadora da Marina de Vilamoura, a maior de Portugal com 825 amarrações e detentora do galardão 5 Âncoras de Ouro.

www.vilamouraworld.com/pt/