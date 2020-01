Reabertura do Jardim Botânico Tropical

A cerimónia de reabertura ao público do Jardim Botânico Tropical, (JBT), da Universidade de Lisboa, está marcada para o próximo sábado, dia 25 Jan., ao meio-dia.

Encerrado para obras de reabilitação há precisamente um ano, comemoram-se também neste dia os 114 anos da sua inauguração em 1906, por decreto régio, no contexto da organização dos serviços agrícolas e do ensino agronómico coloniais no então Instituto de Agronomia e Veterinária, sendo denominado então Jardim Colonial de Lisboa.

Reabre agora, após o término da primeira fase do Programa de Recuperação e Beneficiação do JBT que prevê não só uma Intervenção Paisagística como também do património Edificado.

(Ver as obras de reabilitação https://reabilitacao-jbt.ulisboa.pt/)

Programa

Dia 25 de janeiro, sábado

11h40 | Receção aos convidados - Espetáculo de música, Coro de Câmara da ULisboa

12h00 | Cerimónia Oficial de Inauguração

12h30 | Visita Guiada com o Arq. Luís Paulo Ribeiro

14h00 | Abertura ao público (entrada livre)

14h30 | Visita "Exposição do Mundo Português", Margarida Magalhães Ramalho

14h30 | Visita "Plantas na minha comida", Raquel Barata

15h30 | Espetáculo "Dança do Dragão"

14h -17h | Garden sketchers

14h -17h | Sentidos do Mundo - mercadinho

14h -17h | Assador de castanhas

14h -17h | Street Food

Dia 26 de janeiro, domingo

11h00 | Visita "Plantas do JBT e seus habitats naturais", César Garcia

12h00 | Visita "Jardim Renascentista", Ana Godinho

14h30 | Visita "As plantas do JBT, onde a ciência se concilia com a arte", Ana Luísa Soares

15h30 | Concerto de Guitarra Portuguesa, Manuel Ferreira

Foto: Por RicardoFilipePereira - Obra do próprio, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=58527361