José Mentor participará de audiência pública contra o fim da aposentadoria

Atividade organizada pela liderança do PT na Alesp é nesta quarta (22), das 10h às 18h, no auditório Paulo Kobayashi; deputado falará na mesa da tarde

Na quarta-feira (22/3), o deputado federal José Mentor (PT-SP), que é membro da Comissão Especial da Reforma da Previdência na Câmara dos Deputado, participa da Audiência Pública Contra o fim da aposentadoria, promovida pela liderança do PT na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), com apoio das Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo; Central Única dos Trabalhadores (CUT), Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil (CTB), InterSindical - Central da Classe Trabalhadora e da Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos (Cobap).

A atividade ocorre das 10h às 18, no auditório Paulo Kobayashi, na Alesp (avenida Pedro Álvares Cabral, 201 - Ibirapuera - São Paulo), e é gratuita. Dividida em duas mesas, o objetivo da audiência é debater com especialistas de diversos setores, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 287/2016, que trata da reforma da previdência, e as consequências de sua respectiva aprovação para os trabalhadores brasileiros.

A primeira mesa, às 10h, contará com Patrícia Pelatieri, pesquisadora do Dieese; Eduardo Fagnani, professor de economia da Unicamp; Vagner Freitas, presidente da CUT Nacional e Warley Martins, presidente da Cobap.

Às 14h, a segunda mesa terá, além de José Mentor, Carlos Eduardo Gabas, ex-ministro da previdência social no governo Dilma; Luís Nassif, jornalista blog do Nassif e Rafael Marques, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.