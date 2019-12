A Escola da Noite: Curso Livre de Teatro em 2020

A Escola da Noite realiza em 2020 um Curso Livre de Teatro, que se estenderá por sete meses, entre Fevereiro e Dezembro. A formação decorre em horário pós-laboral e inclui a montagem e a apresentação dos próximos dois espectáculos da companhia de Coimbra.

Ao fim de 28 anos de trabalho, A Escola da Noite organiza um Curso Livre de Teatro, cujo modelo assenta na prática teatral e que assume o processo de construção do espectáculo como fio condutor de toda a formação. O plano pedagógico acompanha todas as fases de construção e apresentação dos dois próximos espectáculos da companhia: um clássico do teatro português - "O Fidalgo Aprendiz", de D. Francisco Manuel de Melo (1608-1666) - e um texto da dramaturgia europeia contemporânea - "(Tio) Vânia", de Howard Barker (1946).

Preferencialmente destinado a intérpretes, o curso é aberto também às áreas da produção, da técnica e da cenografia e figurinos: das 10 vagas agora abertas, prevê-se que três delas sejam destinadas a áreas que não a interpretação.

O curso tem início a 19 de Fevereiro e organiza-se em dois módulos, num total de 121 sessões de trabalho e 473 horas de formação. Entre 19 de Fevereiro e 13 de Junho de 2020, no primeiro módulo, será criado "O Fidalgo Aprendiz". "(Tio) Vânia" será o segundo texto a trabalhar, entre 16 de Setembro e 12 de Dezembro, sob a direcção de Rogério de Carvalho. Por regra, as sessões decorrem no Teatro da Cerca de São Bernardo, de quarta a sexta-feira, entre as 19h00 e as 23h00, e aos sábados, entre as 14h30 e as 19h30.

Para além do contacto com os dois encenadores, o grupo vai trabalhar com as equipas artística, técnica e de produção d'A Escola da Noite, integrando-se no modelo de funcionamento da companhia. A formação incluirá ainda outras acções de formação pontuais ao longo do ano.

Ainda que organizado à volta do processo criativo, do pressuposto do fazer concreto, o curso prevê espaços de reflexão sistemáticos com incidência especial:

1. nas teorias do actor;

2. nos processos de trabalho dramatúrgico;

3. na abordagem de autores e obras que marcam a noção de dramaturgia contemporânea.

A inscrição custa 750 Euros, podendo ser paga em duas prestações. As pessoas interessadas em frequentar o curso - maiores de 18 anos, não profissionais, com ou sem experiência em artes cénicas - devem enviar a sua candidatura até 31 de Dezembro de 2019 para o endereço geral@aescoladanoite.pt, acompanhada de currículo, carta de motivação, fotografia e a indicação da área a que preferencialmente se candidatam: interpretação, técnica de palco, cenografia e figurinos ou produção. A selecção poderá incluir audições e a lista definitiva de participantes deverá ser conhecida até ao final de Janeiro de 2020.

