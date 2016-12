Destinos brasileiros em destaque nas tendências turísticas de 2017

Traveler's Choice, do site Trip Advisor, e revista Time elegeram cinco destinos brasileiros como os locais a visitar no próximo ano

Lisboa, 20 de dezembro, 2016 - O cenário paradisíaco de Jericoacoara garantiu o primeiro lugar no Top 10 dos prémios Traveler's Choice - Destinos em Alta na América do Sul, e situou-se entre os três melhores destinos do mundo, segundo o site Trip Advisor. Nesta contagem, entraram ainda os destinos de Bonito, Arraial do Cabo e Cabo Frio.

Já a revista Time escolheu a Angra dos Reis como um dos 50 destinos obrigatórios em 2017, destacando a isenção de vistos a americanos que o país implementou durante o período dos Jogos Olímpicos. Conheça aqui estes destinos:

Jericoacoara

A vila do município de Jijoca fica a 300 quilómetros de Fortaleza, capital do Ceará, dentro do Parque Nacional de Jericoacoara. As atrações locais incluem a possibilidade de praticar desportos radicais nas praias e lagoas da região, assim como a visita a edificações naturais, como a Pedra Furada. Os passeios de canoa pelos manguezais do Rio Guriú são outra atividade popular, possibilitando até a observação de cavalos-marinhos....

Bonito - Mato Grosso do Sul

O pequeno município é conhecido internacionalmente por ser um dos mais belos destinos do mundo para amantes de ecoturismo. Um dos pontos mais procurados pelos visitantes é a Gruta do Lago Azul, localizada numa área de preservação ambiental. Entre as atrações, estão também as paisagens naturais, rios de águas transparentes, onde é possível mergulhar, as cachoeiras, as grutas e as cavernas. Bonito integra o complexo turístico do Parque Nacional da Serra da Bodoquena.

Arraial do Cabo (RJ)

A cerca de 150 quilómetros da cidade do Rio de Janeiro e 13 quilómetros de Cabo Frio, o município conta com praias de águas cristalinas, dunas de areia branca e lagoas. Os passeios de barco são a atividade mais procurada pelos visitantes. Entre as célebres cidades da Região dos Lagos, Arraial do Cabo é que melhor representa o clima pacato do interior.

