AEPET e Clube de Engenharia recebem Ciro Gomes para debater programa setorial



Dia 24/9, às 17h00, no Clube de Engenharia. Vagas limitadas



O candidato à Presidência da República Ciro Gomes (PDT) encontra os presidentes da AEPET, Felipe Coutinho, e do Clube de Engenharia, Pedro Celestino, para debater as propostas da Associação e do Clube que foram apresentadas em programa setorial e divulgadas em vídeo.



A AEPET e o Clube de Engenharia louvam a iniciativa do candidato do PDT e se colocam à disposição de todos os candidatos para tratar das propostas apresentadas.



O debate será público e acontece no dia 24/9 (segunda) às 17h00.



Local: Clube de Engenharia (Av. Rio Branco, 124). Auditório do 25º andar.



Não há reserva de vagas. A entrada é gratuita, limitada à capacidade do auditório (400 pessoas).



Extraído do Boletim da AEPET - Associação dos Engenheiros da Petrobras