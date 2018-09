ZURRA - Burros. Arte. Natureza!

Coronado|Trofa|Porto | 23.09.2018



Ao ritmo da Natureza, a quinta edição terá Burros, Arte Ecológica, Fotografia de Natureza, Literatura, Música, Animação de Rua, atitudes eco-friendly e, seguramente, muitos sorrisos e animadas discussões em prol de um mundo mais sustentável e harmonioso.



A programação também incluiu actividades lúdico-didácticas para os mais novos, mostra de associações, bancas com divulgação e comercialização de produtos e serviços que contribuem para um estilo de vida mais sustentável.



eis a Nossa Selecção



- Literatura | Isabel Mateus, Ernestino Maravalhas (com palestra)

- Arte | Alberto Carneiro, Galeria Cruzes Canhoto, Humberto Santos, Manuel Dias, Manuel Sem Medo, Pascal Ferreira, Zulmiro de Carvalho

- Fotografia de Natureza | Fernando Ferreira

- Yoga | Márcia Azevedo - Yoguíssima

- Música | D' Alba, Talita

- Animação de Rua | Palhaço Buzina, Caretos de Vila Boa de Ousilhão

- Bancas

- Caminhada com Burros



Decorrerá às portas do Porto, no Coronado (a terra do escultor Alberto Carneiro!), em ambiente rural, informal, no habitat dos burros da APVC.



Mote

- dignificar e revalorizar o Burro;

- promover a criatividade e inovação artísticas, sob linguagens mais alternativas, longe do mainstream;

- possibilitar o contacto com o mundo rural, promover a adopção de comportamentos responsáveis, o respeito pelos animais e, em geral, pela Natureza!



A ZURRA é ponto de encontro de burriqueiros e interessados no tal fantástico animal, mas também de famílias (com crianças felizes). Junte-lhes entusiastas de arte, ambientalistas e todos aqueles que se preocupam com a adopção de comportamentos mais sustentáveis e em sintonia com a Natureza.