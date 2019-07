Beatriz Gosta esgota Villaret e Sá da Bandeira em dois dias e anuncia datas extra em Lisboa e Porto.



Novas Datas

Lisboa, Teatro Villaret, 17 de Setembro

Porto, Teatro Sá da Bandeira, 24 de Setembro

Beatriz Gosta é uma personagem de ficção, que desde 2015 dá vida a um vídeo blog quinzenal que chega agora ao palco em formato de Stand Up com o espectáculo QUEM ACREDITA VAI.

O espectáculo foi anunciado esta Segunda-Feira, tendo esgotado ambas as apresentações de imediato.

A boémia, o sexo, as relações humanas e o humor do quotidiano, abordados na primeira pessoa, são os temas centrais desta espécie de diário íntimo. Uma mulher de 36 anos, aventureira e dona do seu nariz, que conta histórias sem filtro, tabus moralistas ou falsos pudores e que vai dando dicas úteis para causar sensação nesta vida mundana.

Hellooooo gera marota, o mambo vai ser #supertudo!

Beatriz Gosta nasceu na Rua da Serpente (Rechousa, Vila Nova de Gaia) em 1982. Foi Exploradora da Patrulha Lobo no Agrupamento 465 dos Escuteiros de Santo Ovídeo. Aluna aplicada, fez a catequese com os seus sapatinhos de pala azul marinho de berloque e uma linda saia-calção. Na adolescência, mudou-se para o Porto (cidade grande, cheia de tentações) e descobriu a boémia e os rapazes. Contrariando uma educação conservadora, escondia o pijama na garagem e fugia de casa com as amigas, ao som do "Just Girls" das Amarguinhas. Quinze anos depois, decide contar as suas melhores histórias, no seu linguajar próprio e com o seu jeitinho inconfundível de ser, para que todas as mulheres soltas e desvairadas deste mundo, se sintam menos sós e mais orgulhosas da sua liberdade.

17 e 19 SETEMBRO I TEATRO VILLARET

Bilhetes: 12€

https://ticketline.sapo.pt/evento/beatriz-gosta-quem-acredita-vai-44181

24 e 25 SETEMBRO I TEATRO SÁ DA BANDEIRA

Bilhetes: Entre 8€ a 12€

https://ticketline.sapo.pt/evento/beatriz-gosta-quem-acredita-vai-44182



Teresa Sequeira