Mário Dionísio e «o lugar da memória», em Coimbra

A Escola da Noite acolhe este sábado, às 18h30, no Teatro da Cerca de São Bernardo (TCSB), em Coimbra, uma palestra de Eduarda Dionísio sobre a intervenção de Mário Dionísio no pós-25 de Abril. Entretanto, as inscrições para os workshops nas férias de Verão continuam abertas.

A Escola da Noite considera um privilégio acolher a palestra «Para que pode servir a memória: a intervenção de Mário Dionísio no pós-25 de Abril», que se centrará na «intervenção de Mário Dionísio no período imediatamente a seguir ao 25 de Abril de 1974» e dará destaque ao «lugar da memória», bem como à «importância de a preservar nas sociedades contemporâneas».

Eduarda Dionísio, escritora e filha do homenageado, irá reflectir sobre o trabalho desenvolvido «nessa fase crucial da história recente de Portugal» por Mário Dionísio, que se definiu a si mesmo como «professor, militante político, ensaísta, ficcionista, poeta e pintor». A iniciativa, organizada pela Casa da Achada - Centro Mário Dionísio, começa às 18h30 e a entrada é gratuita.

Workshops nas férias de Verão

A Escola da Noite informa ainda que continuam abertas as inscrições para os workshops nas férias de Verão, destinados a crianças entre os seis e os 12 anos. Ricardo Kalash, Leonor Barata e Ana Biscaia dirigem oficinas de teatro, dança e ilustração para crianças entre 19 de Junho e 21 de Julho.

O actor e encenador Ricardo Kalash volta «a encher de teatro as férias dos mais novos», orientando duas oficinas distintas: de 19 a 23 de Junho e de 10 a 14 de Julho. Na última semana de Junho (de 26 a 30), a bailarina e coreógrafa Leonor Barata vai desenvolver a expressão artística através da dança e da cor. A última oficina - entre 17 e 21 de Julho -, orientada pela ilustradora Ana Biscaia, é dedicada à ilustração e dará destaque à poeta Sophia de Mello Breyner Andresen.

As oficinas têm o mesmo preço (30 euros por criança) e estão sujeitas a um número mínimo de inscrições. Os interessados devem inscrever-se através dos contactos habituais do TCSB.

