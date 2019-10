Mares Circulares limpam praia de Melides

Azeitão, 16 de Outubro de 2019 - O programa "Mares Circulares" chega este ano à Praia de Melides, no concelho de Grândola. Na quarta-feira, 23 de Outubro, entre as 10h00 e as 12h00, o areal de Melides vai ser limpo por cerca de uma centena de voluntários da região, contando com os alunos da Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Grândola, membros da Universidade Sénior de Grândola e da Associação de Nadadores Salvadores local. A participação é aberta à população em geral. Quem quiser participar pode inscrever-se enviando um mail para a Liga para a Proteção da Natureza através do endereço electrónico: geral@lpn.pt (indicando nome e data de nascimento).

Além das intervenções nas praias e costas portuguesas, este Programa tem uma vertente de sensibilização ambiental. Nesse sentido, todos os alunos da Universidade Sénior e da Escola Profissional receberão, antes da limpeza, formação sobre a problemática do lixo marinho e como chega às praias, a importância da reciclagem e da separação correta de resíduos, a necessidade do consumo responsável e do investimento na economia circular. A sensibilização ambiental e a coordenação da ação de limpeza na Praia do Bom Sucesso são da responsabilidade da LPN - Liga para a Proteção da Natureza, Organização Não Governamental parceira do projecto "Mares Circulares" em Portugal e conta com o apoio da Câmara Municipal de Grândola.

Este ano, o Programa "Mares Circulares" já promoveu intervenções na costa de Viana do Castelo, na Caloura (Ilha de São Miguel) e na praia de Galapos (Setúbal), com a participação de mais de 1800 voluntários.

Estão ainda previstas acções de limpeza de praia e de sensibilização ambiental em Matosinhos (30 de Outubro na Praia do Aterro), Gaia (31 de Outubro na Praia de Salgueiros), Faro (7 de Novembro na Praia de Faro), Seixal (12 de Novembro na Ponta dos Corvos) e Porto Santo (13 de Novembro na Praia do Porto Santo).

O ano passado, na primeira edição deste programa de intervenção e sensibilização promovido pela Fundação Coca-Cola e pela Coca-Cola European Partners (CCEP), foram retirados cerca de 800 quilos de lixo de seis praias portuguesas e enviados para tratamento e reciclagem seletiva. O PET foi reeintroduzido na cadeia de valor, dando origem a novos materiais e embalagens dando uma segunda vida às embalagens e firmando o compromisso de circularidade desta iniciativa ibérica.

Como resultado do projecto, a Coca-Cola produziu este ano as primeiras garrafas no mundo fabricadas com material proveniente de plástico marinho e aptas para serem utilizadas em alimentação e bebidas. As 300 garrafas apresentadas este mês em Londres utilizaram 25% de plástico reciclado proveniente de praias e fundos marinhos de Portugal e Espanha. Estas garrafas demonstram a capacidade das inovadoras e revolucionárias técnicas de reciclagem que permitiram transformar um plástico PET muito degradado em matéria prima de alta qualidade.

A nível ibérico, este programa contempla a limpeza de oitenta praias e ambientes aquáticos, num total de duzentos e setenta quilómetros de costa em colaboração de diversas ONG's e com o contributo de milhares de voluntários de diversas instituições, associações e sociedade civil.

Sobre Mares Circulares

Mares Circulares é uma iniciativa inserida no programa de Responsabilidade Social e Corporativa "Avançamos", estratégia de sustentabilidade que a Coca-Cola European Partners tem em curso até 2025 com claros objetivos e metas de desenvolvimento sustentável, para os seus produtos, embalagens, cadeia de valor e ambiente.

A iniciativa começou no ano passado com a limpeza de seis praias portuguesas, actividades de sensibilização na reserva marinha da Caloura e do Porto da Horta nos Açores, contando com mais de 600 voluntários e mais de 2000 pessoas formadas e sensibilizadas na problemática de lixo marinho. Contou com a parceria de ONG's como a Chelonia e a Ecomar, e a colaboração de instituições, associações locais, autarquias, clubes de vela, e outras ONGs e fundações. Este ano o Programa vai ser implementado em dez praias portuguesas, contando com a LPN como parceira na implementação do projeto a nível nacional.

É um projecto global que pretende contribuir para uma mudança de mentalidade que permita criar soluções ambientalmente sustentáveis para o problema do lixo marinho, numa sociedade constituída por cidadãos mais informados e responsáveis na perspectiva de circularidade.

Foto: Por Epinheiro - Obra do próprio, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6067554