Rui Costa queimou a largada: eleitor petista quer Lula em 2022

Lula e a memória do povo (Foto: Ricardo Stuckert)

Leonardo Attuch*/Brasil 247

O governador Rui Costa conseguiu se eleger e reeleger na Bahia com relativa facilidade, é bem avaliado pela maioria dos baianos, mas cometeu no mínimo uma imprudência ao se lançar candidato a presidente, numa entrevista publicada em Veja neste fim de semana.

Rui errou no tempo Iainda falta muito para 2022), no espaço (Veja é co-responsável pela prisão ilegal de Lula) e no discurso, quando afirmou que a bandeira "Lula Livre" não deve ser pré-condição para formar alianças e quando afirmou que Ciro Gomes teria sido melhor candidato do que Fernando Haddad, em 2018.

Ignorar a bandeira "Lula Livre" significa chancelar a maior violência judicial da história do Brasil, fartamente demonstrada pela Vaza Jato, que gerou as condições para uma eleição presidencial fraudulenta em 2018 e para a ascensão do neofascismo representado por Jair Bolsonaro. Dizer que Ciro teria ganho é o mesmo que prever um passado hipotético - ou seja, é impossível do ponto de vista lógico.

O mais grave, no entanto, é enfraquecer o discurso pela liberdade do ex-presidente Lula, no momento em que as condições para isso são cada vez mais fortes, não só no Brasil, como no mundo. O político mais popular dos Estados Unidos, Bernie Sanders, é "Lula Livre". O político mais popular da Inglaterra, Jeremy Corbyn, idem, assim como o primeiro-ministro espanhol Pedro Sanchéz. E se a condenação de Lula vier a ser anulada, a consequência óbvia será a devolução dos seus direitos políticos.

Com a cidadania restituída, Lula chegará a 2022 com 76 anos. Velho demais para ser presidente? Bernie Sanders disputa a presidência dos Estados Unidos, com ideias extremamente modernas, aos 78. E o fato é que os eleitores do PT ainda o veem como o nome mais preparado para disputar a presidência, como demonstra esta pequena enquete que realizei no twitter, em que Lula teve 64% dos votos, Fernando Haddad ficou com 26% e Rui Costa registrou apenas 3%.

*Leonardo Attuch é jornalista e editor-responsável pelo 247, além de colunista das revistas Istoé e Nordeste

http://www.patrialatina.com.br/rui-costa-queimou-a-largada-eleitor-petista-quer-lula-em-2022/