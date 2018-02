Confira as fotos de Yuri Graneiro da Paris Photo, mais importante feira de fotografia do mundo

É o segundo ano que o fotógrafo marca presença no evento

Yuri Graneiro está sempre disposto a usar todas as suas técnicas na hora de fotografar. E também a visitar os melhores eventos do mundo. Desta vez, ele marcou presença na 21° Paris Foto no Grand Palais, na capital francesa. O Evento, que reúne os principais galerista do mundo, é a mais importante feira dedicada à fotografia.

Em 2018, a Paris Photo, contou com 189 expositores de 30 países diferentes e teve um aumento de 4,1% em relação ao ano anterior.

A edição do evento contou com colaboração de grandes americanas como Museu Guggenheim (Nova York), ICP (Nova York), J.Paul Getty Museum (Los Angeles), LACMA (Los Angeles), MET (Nova York), MoMA (Nova York) SFMoMA (São Francisco), Museu de Belas Artes, (Houston), Museu de Fotografia Contemporânea (Colômbia), MALBA (Buenos Aires) e Museu de Arte(Lima).

Instituições da Ásia e do Oriente Médio também foram representadas: YUZ Museum (Shanghai), Chanel Nexus Hall (Tóquio), M + (Hong Kong), Tel Aviv Museum of Art, Shpilman Institute (Tel Aviv) ...

Ao seu lado, muitas instituições europeias e francesas vieram descobrir esta edição da feira, entre elas, o fotógrafo Yuri Graneiro percebeu algumas. São elas: Museu MAXXI (Roma), Museu Reina Sofia (Madrid), Galeria Nacional (Londres), Serpentine Gallery (Londres), Tate (Londres), The Galeria de Fotógrafos (Londres), Courtauld Institute of Art (Londres), FOAM (Amsterdã), Rijksmuseum (Amsterdã), MAMCO (Genebra), Fundação C / O Berlim (Berlim), Palais de Tokyo, Instituto do Mundo Árabe, Jogo de Palma, Casa Europeia de Fotografia, Museu de Orsay, Museu do Louvre, Museu Quai Branly - Jacques Chirac, Centro Pompidou, bem como fundações privadas como a Fundação Cartier, Fundação Guerlain, Fundação Louis Vuitton e Maison Rouge -Fundação Antoine de Galbert.

"É sempre uma experiência maravilhosa o evento. É tão grandioso que é necessário dividir por setores. No setor principal que estava situado na nave do Grand Palais, pude conhecer mais profundamente a obra de aproximadamente 151 galeristas de 29 países, onde desfrutei de um completo panorama da fotografia autoral do século XIX até a nossa atualidade", disse Yuri Graneiro.

Foto Yuri Graneiro/ Black Comunicação

Thiago Freitas Assessor e Jornalista

MTB 312071169 RJ