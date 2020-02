Poeta com P de Preto lança livro de poemas

A Antologia Poética "A Poesia é o Alimento para quem tem Fome de Conhecimento" é o primeiro livro do Escritor, Poeta e Ator Rilton Junior também conhecido como Poeta com P de Preto. A capa e o Prefácio 1 foram criados por Marcos Paulo e o Prefácio 2 escrito por Luz Marques, a orelha leva o nome de Nelson Maca, a correção das poesias ficou por conta de Fernando Gonzaga e Rose Oliveira, a organização de Valdeck Almeida de Jesus e recebe o selo da Editora Galinha Pulando.

A obra prima será lançada nos dias: 05.03.2020 (quinta-feira), às 18hs, no Foyer do Teatro Jorge Amado, avenida Manoel Dias da Silva, 2177 - Pituba Música: Nitorê Akadã Dança: Deusa Gisele Soares Poesia: Poeta com P de Preto 08.03.2020 (domingo), das 15h às 19hs, no SITOC, Rua do Passo, 40, Peloutinho, Salvador-BA Música: Nitorê Akadã Imperatriz Beatriz Dança: Deusa Gisele Soares Poesia: Poeta com P de Preto Percussão: Vitor Navar Exposição de Desenhos: Luz Marques

O livro conta com mais de 40 poemas autorais, um conto e uma Carta aos Homens Pretos, de Rilton Junior e alguns poemas em coaturoria com parceiros(as) de caminhada cultural, e nele o(a) leitor(a) poderá ver diversas vertentes da literatura preta do poeta problematizando a Masculinidade Tóxica imposta aos homens pretos através do processo de colonização histórico, falando do Amor Preto expondo suas composições que narram sua vivência afetiva; irá ver também suas escrevivências relatando como é a Paternidade Afrocentrada, já que em meio a sociedade racista, não se vê representações do jovem preto como um pai responsável. E é essa a proposta do autor, uma releitura aos estereótipos impostos aos jovens negros. Veremos também um capítulo dedicado a denunciar o Racismo Estrutural na cidade de São Salvador, intitulado "City Racist", enaltecendo "Afrika" como sendo o berço da Humanidade e fonte de todo conhecimento, elevando "Nossas Vozes" e potencializando cada narrativa periférica, e com o capítulo Fotoesia auxilia na imersão a essa construção artística vivenciada pelo autor.

Rilton Junior propõe uma reconexão com o saber afro-ancestral numa compilação de escritas sensitivas e expressivas acerca da sua caminhada com a literatura, desde o Resistência Poética até a realização do projeto autoral o Poeta com P de Preto. "Este livro é uma arma de alta periculosidade, violentamente pacífica, verídica, política e antirracista", afirma o poeta!

O artista plástico Marcos Paulo Silva, também autor da capa do livro de Rilton e coautor de poema incluído na obra afirma "Se te incomoda ver a juventude

preta unida para vencer o racismo, nem precisa continuar essa leitura. A poesia de Rilton Júnior, o Poeta com P de Preto, atua na linha de frente da luta antirracista, de forma contundente, sua poesia revive ancestrais, reivindica identidades e nos faz sentir a necessidade de quebrar os grilhões que acorrentam o povo preto desde a diáspora."

Para Nelson Maca, que escreveu a orelha do livro, "Rilton é mesmo um Poeta com P de Preto. Fato. Não se enganem. 3P maiúsculos. Assim ele assina e assim seus poemas o representam. Não passa pano pra racistas e opressores de nenhuma espécie. Seus versos ditam a todos que queiram ler, de nosso jeito, nossos próprios traços e sentimentos. Como nós, pretos e pretas, nos vemos e exigimos que nos identifiquem. Representatividade, como se diz hoje. Sem chance para estereótipos que nos jogam para trás."

Já Luz Marques, escritora, atriz e prefaciadora dessa antologia, faz uma expressiva tradução do poeta: "Aqui a realidade é mola propulsora para a libertação. Cada um de nós que pode degustar do livro "A poesia é o alimento para quem tem fome de conhecimento" é no mínimo privilegiado por tocar, conhecer e de certa forma fazer parte do mundo, da literatura, das palavras e da resistência daquele que é o Poeta com P de Preto. E olhe que a palavra poeta é apenas uma parte do ser pai, companheiro, filho, amigo, irmão, compadre e indefinível que é Rilton Júnior."

Durante o coquetel de lançamento, o autor vai falar sobre as parcerias ao longo do caminho, seu processo de escrita, a experiência da organização e publicação do livro, bem como a a experiência do livro impresso e lançado.

Serviço:

O quê: Lançamento do livro A poesia é alimento para quem tem fome de conhecimento, de Rilton Junior

Quando e Onde: 05.03.2020, às 18hs, no Foyer do Teatro Jorge Amado, avenida Manoel Dias da Silva, 2177 - Pituba / 08.03.2020, 15 às 19hs, no SITOC, Rua do Passo, 40 - Pelourinho, Salvador-BA

Quanto: R$ 30,00 (valor do livro)

Contato para entrevista: Rilton Junior 71 99272 0708

Fontes:

https://galinhapulando.blogspot.com/