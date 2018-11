Angola: Celebração do Dia dos Direitos da Criança

No dia 20 de Novembro Celebraremos o Dia da Convenção dos Direitos da Criança - ou simplesmente Dia dos Direitos da Criança. Trata-se de um momento oportuno para reforçar as acções de promoção dos direitos da criança e colocá-la no centro da agenda pública do país.

O Dia 20 de Novembro é o dia em que foi adoptado o tratado de direitos humanos mais ratificado na história da humanidade (a Convenção dos Direitos da Criança, em 1989). É uma data para celebrar os progressos feitos a favor da criança, responsabilizar os líderes pelas promessas feitas às crianças e lembrar o trabalho que ainda precisa ser feito.

É um dia em que todos são convidados a fazerem a sua parte para que tenhamos um Mundo e uma Angola onde cada criança esteja na escola, segura, com saúde e com a possibilidade de desenvolver todo o seu potencial.

Neste dia, o UNICEF convida todos os meios de comunicação social (rádio, TVs, imprensa e online) a tomarem acção, a fazerem parte deste momento, permitindo o envolvimento das crianças nos diferentes espaços da grelha de programação, promovendo desta forma o seu empenho activo nestes espaços com elevado impacto na sua vida.

O objectivo principal é alertar para os direitos e as necessidades das crianças em todo o Mundo em particular de Angola, e elevar a voz das crianças e jovens como partícipes da tomada de decisão. Dar oportunidades às crianças e jovens hoje é uma forma de assegurar a sustentabilidade de todos os ganhos alcançados pelo país, onde cerca de 53% da população é maioritariamente jovem (menor de 18 anos de idade).

Queremos que os meios de comunicação social se juntem à nós para darmos voz às crianças e jovens. Vamos deixar que elas falem de si, dos seus sonhos e do que elas esperam dos adultos.

Partilhamos em anexo um guia para os meios de comunicação com sugestões para possíveis abordagens relacionadas com a data.

UNICEF Angola