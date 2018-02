Luana Monalisa aterrissa aeronave em pleno circuito Barra Ondina em Salvador

Todos os anos aguardada no Carnaval de Salvador, a cantora e apresentadora Luana Monalisa agitou o público presente com os sucessos como 'Que Tiro Foi Esse', 'KO' e 'Vai Malandra', durante a passagem no circuito mais famoso e importante do Carnaval.



Com suas marcas registradas, o público sabe que sempre poderá contar com a inovação e originalidade da artista, e neste ano não foi diferente.



Luana baixou seu trio elétrico, em forma de nave especial, em pleno Circuito Barra Ondina. O projeto especial foi feito especialmente para excursionar o país e pousar a nave especial nos quatro cantos do pais. Durante o carnaval no entanto, a nave fica entre confetes, serpentinas e foliões da Bahia.



Presença constante na maior festa popular do planeta, garantiu a Luana o reconhecimento de todos os camarotes instalados em Salvador. Não é a toa que a beldade recebeu o titulo de Revelação das Micaretas.



Ao passar pelos camarotes da Band, SBT, dentre outros, Luana foi reverenciada e elogiada pelos repórteres e foliões.



Esse ano para não perder o costume Luana decidiu causar. A musa loira cantou o hit 'Que Tiro Foi Esse', atual sucesso de Jojo Todynho. "Cantei com minha pegada num groove muito legal e foi massa ver o público se jogando no chão, na maior alegria, fazendo a coreografia. Ficou massa", vibrou Luana.



'KO' de Pabllo Vittar e 'Vai Malandra' de Anitta, além do novo sucesso de Luana, 'A Fila Parou', também fizeram parte do repertório que animaram o Carnaval de Salvador 2018.



Luana Monalisa canta desde os 8 anos de idade. Ganhou, em 2009, o Troféu Dodo e Osmar na categoria Cantora Revelação. Tem passagens pela Band no Band Folia, Record TV com o Tudo a Ver Bahia e RedeTV! nos Bastidores do Carnaval.



Crédito das Fotos: Divulgação