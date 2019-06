Colômbia: Comunicado do partido FARC

O Brasil, irmão maior de Nossa Pátria Grande, está no olho de um furacão criado e dirigido pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos da América do Norte, chamado Lava Jato. Extensas mensagens diplomáticas dadas a conhecer por WikiLeaks confirmam isso.

O combate aparentemente neutro à corrupção e os grandes meios de comunicação foram convertidos no cavalo de batalha para promover uma perseguição jamais vista contra o Partido dos Trabalhadores [PT] e seus quadros principais, começando pelo ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva e a presidenta Dilma Rousseff.

Essa perseguição abriu caminho ao Imperialismo Norte-americano para beneficiar seus interesses geopolíticos e geoestratégicos. Por isso o Brasil está sendo convertido numa colônia.

Porém não há mal que para o bem não venha. Nestes momentos se apresenta uma situação que abriu a possibilidade de derrubar essa farsa infame, graças ao trabalho de denúncia que está sendo conhecido pelo mundo todo através do magnífico trabalho do jornalista Glenn Greenwald, do meio comunicacional The Intercept.

O destino do Brasil não é ser uma colônia do Tim Sam e sim um país soberano, com autodeterminação e independência, caminhando com suas próprias pernas em busca da Justiça Social e do Bem Viver para seu povo.

Nos solidarizamos com o Presidente Lula e o PT.

Ante a infâmia sofrida por Lula, exigimos sua Libertação imediata!!!

Conselho Político Nacional

Força Alternativa Revolucionária do Comum-FARC

Bogotá, 11 de junho de 2019

Tradução > Joaquim Lisboa Neto