Verdes Querem Garantir Transporte não Urgente de Doentes

Os Verdes entregaram na Assembleia da República, um Projeto de Lei que propõe garantir o transporte não urgente de doentes aos utentes do Serviço Nacional de Saúde - SNS.

Os cortes efetuados, de forma generalizada, na atribuição de credenciais de transporte, aos utentes com necessidade de se deslocarem a consultas e tratamentos, representaram mais um golpe no direito ao acesso aos cuidados de saúde dos utentes, com graves injustiças sociais e impossibilitando a universalidade e a acessibilidade dos serviços de saúde públicos.

De modo a garantir esse direito é necessário, desde logo, reduzir as condicionantes que possam impedir os cidadãos de aceder aos cuidados de saúde, pelo que Os Verdes consideram que em relação ao transporte de doentes, que está a impedir muitos portugueses de aceder aos seus tratamentos, principalmente as pessoas com mais dificuldades económicas, é fundamental o alargamento dos critérios de atribuição para maior abrangência dos casos.

O Grupo Parlamentar Os Verdes