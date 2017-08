Musica e poesia em Cruzília, com Toninho Horta e Petrônio Souza Gonçalves

Música e poesia em Cruzília

Com Toninho Horta e Petrônio Souza Gonçalves

O compositor Toninho Horta lança seu livro/biografia

"Toninho Horta - Harmonia compartilhada"

E o poeta mineiro Petrônio Souza Gonçalves

Lança seu terceiro livro "Um Facho de Sol como Cachecol"

Dia 10 de agosto, quinta-feira, às 19h, no Hospedaria da Cultura

Rua Dr. Vivaldo Garcia 1, Cento. Informações: (35) 99845-6608. Entrada franca.

Antes da sessão de autógrafos haverá um bate-papo com os autores.

Espetáculo já passou por Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Juiz de Fora, Varginha, Ipatinga, Brumadinho, Ouro Preto, Uberlândia, Uberaba, Araxá e Sete Lagoas

Videos: https://www.youtube.com/watch?v=S9BqaIUkLKQ

https://www.youtube.com/watch?v=AGNrmGpe4ck

Toninho Horta é um dos maiores músicos do mundo. Tem vários discos gravados e distribuídos em todo o planeta e agora apresenta em livro um pouco de sua trajetória. Toda sua carreira, sucessos, discos e histórias curiosas do Clube da Esquina poderão ser conhecidas agora pelo grande público com o livro "Toninho Horta - harmonia compartilhada", escrito por Maria Tereza Arruda Campos.

O jornalista Petrônio Souza Gonçalves lança o seu terceiro livro, o segundo de poemas, com imagens poéticas inusitadas, como já revela o título: "Um Facho de Sol como Cachecol". Composto por 231 poemas, os textos não têm título, o que é uma inovação na forma de compor os versos pelo autor, vindo cada um poema com a primeira frase em destaque, sendo o título de cada texto. Nas palavras de Luis Fernando Verissimo, o autor é uma revelação na poesia: "Entre o lírico, o irônico, o insólito e o confessional viaja a poesia do Petrônio. Realmente uma revelação".

Antes da sessão de autógrafos, os autores farão um bate-papo, quando abordarão detalhes e características de suas obras, além da poesia na música popular brasileira, histórias do Clube da Esquina, bastidores do mundo literário, e as eternas parcerias de Toninho Horta e suas gravações. Haverá, ao final, espaço para perguntas do público.

Um Facho de Sol como Cachecol - Poesia - Editora Realejo Livros - Santos - SP - 240 páginas - R$ 30,00 - Vendas: http://www.boaviagemdistribuidora.com.br/Sinopse.aspx?id=111534 - Contato com o autor: 31 - 9239-2621 - E-mail: petroniosouzagoncalves@gmail.com - http://www.abi.org.br/o-jornalista-mineiro-petronio-souza-goncalves-divulga-pelo-pais-seu-terceiro-livro-um-facho-de-sol-como-cachecol/

Harmonia Compartilhada - Biografia - Editora Terra dos Pássaros - Belo Horizonte - MG. 224 páginas - R$ 70,00 - vendas http://www.toninhohortastore.com.br/index.html