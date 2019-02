Exposição do Instituto Confúcio celebra o Ano Novo Chinês

Fac. Letras, 13 Fev., 17,30hs.



O Instituto Confúcio da Universidade de Lisboa gostaria de os convidar a estar presentes na cerimónia de abertura da exposição, o Património Cultural Imaterial de Tianjin (reconhecido pela UNESCO), no contexto da comemoração do 40º ano do restabelecimento das relações diplomáticas e da celebração do Ano Novo Chinês. Esta exposição é organizada pelo Instituto Confúcio no átrio de entrada da Faculdade de Letras desta Universidade, com a colaboração e o patrocínio do Departamento de Cultura e Turismo de Tianjin.



Seguir-se-á um espectáculo oferecido por alunos e artistas convidados, concluindo-se o programa desse dia com uma prova de comida chinesa.



Estarão presentes o Senhor Embaixador da R. P. China, a Senhora Vereadora da CML, Catarina Vaz PInto e representantes do Ministério da Cultura e da Educação.



A exposição continuará patente ao público até dia 16, com oficinas abertas à participação de escolas.



Contacto Teresa Cid, directora do Instituto Confúcio da UL., 914671642

A. Sobral