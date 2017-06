FOTOS DO MUNDO em COIMBRA - esta 6ª feira, dia 9 Junhos

View in Town

Uma ficção pessoal

Exposição de Fotografias de André Kuzer, com inauguração às 18 h, esta 6ª f, dia 9 de Junho. As fotografias estarão expostas no Mosteiro de Santa-Clara-a-Velha em Coimbra até dia 31 de Julho.

São fotografias a cores, em formato grande, escolhidas pelos curadores, António Monteiro e Francisco Amaral, entre um acervo de milhares registadas nos últimos 25 anos um pouco por todo o mundo.

André Kuzer, arquitecto, nasceu em Coimbra, mas realizou os seus estudos em Lisboa e Madrid. Antes de iniciar a sua formação já fotografava, passando depois a usar esta técnica como registo de imagens, tal como se desenvolvesse um eterno sketchbook. Por este motivo define-se a si próprio como um "coleccionador de Imagens".

Até ao seu recente regresso a Portugal, como arquitecto trabalhou em Genebra, Londres, St. Catarina (Brasil) e S. Paulo. Sendo um viajante incansável, o seu olhar foi captando essencialmente volumes, "landscapes", pormenores diversos em que a figura humana só surge pontualmente como definidora de escala. São fotografias que recuperam a alegria da componente fortemente gráfica das obras.

Curiosamente é a primeira exposição em que o autor aceitou envolver-se pessoalmente na sua concepção, depois de duas anteriores - Dumfries (Escócia) e Milão, onde apenas autorizou a terceiros a utilização de alguns registos.

Os trabalhos expostos revelam as fotografias de um arquitecto e não tanto "fotografias de arquitecto". São trabalhos que revelam o fascínio pela descoberta de novos locais, mas não são fotos de viagem.

Estão incluídas imagens captadas em Antuérpia, Barcelona, Biarritz, Bogotá, Budapeste, Cantão, Chicago, Cidade do México, Coimbra, Dublin, Florença, Frankfurt, Leon, Lucerna, Marraquexe, Marselha, Merzouga (deserto do Sahara), Natal, Roma, Ronchamp, Saragoça, Santiago do Chile, Singapura, S.Paulo, Transilvânia (Roménia), Vilnius.

CONTACTOS :

André Kuzer : 91 7670 067

Curadoria : 91 619 32 89

andrekuzer@gmail.com