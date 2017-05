Muso da Porto da Pedra, Fábio Alves faz coreografia para grupo de Mato Grosso

O coreógrafo foi o grande destaque masculino na mídia durante o carnaval

Após ter sido aclamado como maior destaque masculino do carnaval e um dos melhores coreógrafos, Fábio Alves vem colhendo os frutos deste sucesso. Ele viajou para Cuiabá, Mato Grosso para coreografar o Grupo de Dança Flor Ribeirinha, que vem se destacando mundialmente.

Flor Ribeirinha está ensaiando para participar do festival internacional de arte e cultura na Turquia com uma parte do show feita por Fábio. O grupo tem mais de 23 anos de experiência preservando as raízes da cultura popular, reconhecidos por sua autenticidade e importância para o cenário artístico cultural não só de Cuiabá, como para o Brasil. Se apresentaram no Brasil e no exterior, passando pelo Peru, Paraguai, França, Itália. Recentemente foi vice-campeão no maior festival internacional de dança folclórica da Ásia, realizado na Coreia do Sul, consagrando o grupo de Siriri e Cururu de Cuiabá.

"Foi maravilhoso fazer esse trabalho coreográfico para o Flor Ribeirinha. Pois eles são muitos disciplinados. Só tenho a agradecer a Domingas fundadora e presidente, ao Avener Albino ,ao Jefferson e a todo o grupo pela receptividade que me receberam. Tenho outros trabalhos em andamento em outros estados. Em SP estou trabalhando com o balé Abalo Show fazendo show com bandas,eventos e pra o balé de programas de televisão na TV Guarulhos", disse o coreógrafo .

Foto Divulgação

Thiago Freitas Assessor e Jornalista

MTB 312071169 RJ

TEL 21 998570728