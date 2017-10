George Soros financia o independentismo catalão

A Fundação Open Society Initiative for Europe («Iniciativa para a Europa da Sociedade Aberta» -ndT) de George Soros financiou em 2014 organizações militando pela independência da Catalunha, revelou La Vanguardia no ano passado.

De acordo com documentos internos, ela destinou

27. 049 dólares para o Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Conselho de Diplomacia Pública da Catalunha); organismo criado pela Generalitat de Catalunha com vários parceiros privados;

24.973 dólares para o Centro de Informació i Documentació em Barcelona (CIDOB - Centro Internacional de Informação e Documentação de Barcelona), um "think- tank" independentista.

O CIDOB joga o papel de pré-ministério dos Negócios Estrangeiros para a Generalitat da Catalunha. Ele defende, em tudo, o mesmo ponto de vista que o de Hillary Clinton.

"George Soros financió a la agencia de la paradiplomacia catalana", Quico Sallés, La Vanguardia, 16 de agosto de 2016.

Tradução

Alva

Fonte : "George Soros financia o independentismo catalão", Tradução Alva, Rede Voltaire, 2 de Outubro de 2017, www.voltairenet.org/article198133.html