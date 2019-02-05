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Feira Cultural leste europeia de SP - 10 fevereiro

05.02.2019 | Fonte de informações:

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Feira Cultural leste europeia de SP - 10 fevereiro

 

NO DIA 10 DE FEVEREIRO (DOMINGO) DAS 10 AS 17 h NA R. ARACATI MIRIM (AO LADO DO PARQUE ECOLOGICO DE VILA PRUDENTE) ,TEREMOS MAIS UMA EDICAO DA TRADICIONAL FEIRA CULTURAL LESTE EUROPEIA DE SP - EVENTO COMUNITARIO MENSAL COM GASTRONOMIA TIPICA DAS COMUNIDADES HUNGARA, ROMENA, RUSSA, LITUANA, BULGARA, POLONESA, CROATA E TCHECA.  ARTESANATO DIVERSIFICADO TEMATICO DE VILA ZELINA E REGIAO. APRESENTACOES ARTISTICAS E OFICINAS CULTURAIS ..  - VENHA CONHECER AS CULTURAS DO LESTE EUROPEU DE SAO PAULO. 


ORGANIZACAO DA AMOVIZA - ASSOCIACAO DOS MORADORES, COMERCIANTES, EMPRESARIOS E AMIGOS DO BAIRRO DE VILA ZELINA E ADJACENCIAS.

 

 
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