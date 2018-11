CASA DE Angola





Exposição de pintura “Dipanda da Mulher” do artista-plástico angolano Ricardo Yango Salanga. Esta exposição decorre no âmbito das comemorações do “43º aniversário da Independência de Angola”.

Salanga é um grande pintor e faz brotar o sortilégio de África nas mulheres, nas danças e nas bailarinas, no sensualismo da cor. Tem um percurso pelo Mundo, nascido em Cabinda e radicado há décadas em Portugal, é um andarilho da arte, pintando com espírito fraterno e com solidariedade na relação mulher-terra. 9 de Novembro às 18h30 na Casa de Angola – Galeria Njinga, Travessa Fábrica das Sedas, 7 em Lisboa.

Após inauguração da exposição poderá desfrutar de um momento musical e um cocktail de boas vindas.



Pel' A Comissão da Casa de Angola

Zeferino Boal