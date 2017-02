Em noite de gala Lázara Paiva festeja inauguração de seu espaço de Beleza



Na noite da última segunda-feira (30), foi realizado no bairro do Morumbi, na zona sul da capital de São Paulo, o coquetel de inauguração do conceituado 'Studio Lázara Paiva'.



Com a presença de diversas personalidades da mídia e muitos profissionais da área, Lázara Paiva brindou e festejou com os convidados a estreia da nova unidade. O espaço oferece também o requinte e conforto de uma suntuosa escola de dança 'Step Dance Beauty'.



Com o grande diferencial de prestar serviços de excelência, fundamentados na utilização de produtos de alta qualidade, priorizando sempre a eficácia e satisfação dos clientes, Lázara Paiva que possui mais de 25 anos de experiencia no ramo dos cabelos, está sempre cuidando da cabeça de diversas personalidades da mídia.



Entre os convidados que marcaram presença, estavam os cabelereiros Vínicius Santana e Mike David, que participaram do quadro 'Guerra das Tesouras', transmitido no programa da Eliana pelo SBT.



Quem também fez questão de prestigiar o evento, foi a linda atriz Andréia Segatti, que já atuou em várias novelas e programas da Rede Globo, além de empresarias como Stella Bielawski, Juliana Lopes, Isaías Fiota, Nilza Araujo, Tatiane Berlitz, Claudio Ogawa e Ph e Rodrigo Munhoz.



O evento contou ainda com a presença da apresentadora Flavinha Cheirosa, do Programa Bom Demais, que é transmitido pela VTV, afiliada do SBT na região do interior e litoral de São Paulo.



O 'Studio Lázara Paiva' fica na Avenida Jorge João Saad, nº 1096 - Morumbi.



Crédito das Fotos: Renato Cipriano / Divulgação