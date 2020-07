Colômbia o país com mais ambientalistas mortos em 2019

A ONG Global Witness denunciou hoje que 212 pessoas que defendiam a terra e o meio ambiente foram assassinadas em 2019 e a Colômbia foi o país com maior número de casos.

Bogotá, 29 de julho (Prensa Latina)

'Em 2019, os assassinatos na Colômbia atingiram 64 ativistas - o maior número já registrado pela Global Witness no país. Os relatórios mostram um aumento drástico nos assassinatos de líderes comunitários e sociais naquele país nos últimos anos', destaca ele em seu relatório. anual.

O relatório especifica que os 64 defensores assassinados na Colômbia em 2019 representam 30% dos crimes documentados em todo o mundo.

Isso também significa um aumento de mais de 150% em relação a 2018 e o maior número de assassinatos que a Global Witness registrou no país.

Da mesma forma, ressalta que os grupos indígenas estavam particularmente em risco e representavam metade dos assassinatos documentados, apesar de representar apenas 4,4% da população.

Ele especificou que a região de Cauca é um dos lugares mais perigosos do mundo para defender o meio ambiente, porque mais de um terço de todos os assassinatos de terras e defensores ambientais colombianos documentados pela Global Witness em 2019 ocorreram naquele país. região.

No entanto, é uma história que se repete repetidamente nas comunidades de todo o país, que estão na primeira linha de proteção do planeta, e os ataques contra líderes chegaram a um ponto crítico.

A ONG considera que esses assassinatos ocorrem devido à violação do Acordo de Paz de 2016 alcançado entre as Forças Armadas Revolucionárias do Exército Popular da Colômbia (FARC-EP) e o Governo de Juan Manuel Santos.

Descreve que grupos e paramilitares do crime organizado, muitos dos quais ocuparam áreas anteriormente controladas pelas FARC-EP, são responsáveis por uma alta porcentagem dos assassinatos documentados.

Um aspecto fundamental do acordo de paz era fornecer um incentivo para afastar os agricultores do cultivo de coca, reduzindo assim a produção de cocaína e interrompendo o comércio de drogas que havia alimentado o conflito, mas esse programa de substituição de culturas foi mal implementado.

Em uma cultura de impunidade generalizada, os autores podem confiar na possibilidade de escapar da justiça - cerca de 89% dos assassinatos de defensores de direitos humanos não terminam em condenação.

'Alguns argumentam que essa impunidade é motivada por um governo que tenta classificar esses assassinatos como crimes localizados, em vez de considerá-los como parte de 'uma tentativa de vários atores de continuar reprimindo as mudanças sociais de maneira violenta', diz ele.

Além disso, argumenta que as mulheres defensoras enfrentam ameaças crescentes na Colômbia, pois a ONU documenta um aumento de quase 50% no assassinato de mulheres entre 2018 e 2019.

