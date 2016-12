Sabrina Boing Boing apresentará Sexy Tape o primeiro reality show do ano

Antes mesmo da estreia da nova edição do BBB e de A Fazenda, o 'Sexy Tape' sai na frente e será o primeiro reality show do ano a estrear. Com apresentação da modelo e DJ Sabrina Boing Boing, que também será a responsável em comandar todas as atividades que irão acontecer dentro da mansão, com transmissão 24 horas ao vivo apenas através do site sexytape.com.br .



A estreia acontecerá na primeira sexta-feira do ano, no dia 06 de janeiro, com previsão de 15 dias de duração, e será realizado dentro de uma luxuosa mansão, situada na zona sul da capital de São Paulo, contendo 5 suítes, academia, boate, sala de jogos e vídeo, sendo tudo monitorado por 16 câmeras, sem cortes e edições, onde todos poderão ver as mulheres mais bonitas do país como realmente são no dia-a-dia, bem a vontade em seus afazeres.



Percebendo a curiosidade que tantos seguidores das redes sociais tem em acompanhar as postagens das modelos, aumentando o numero de seus fãs, a ideia do programa surgiu de mostrar como é cada uma bem de perto, fazendo conviver junto e trazer pra mais perto ainda a intimidade das beldades, que até então apenas as fotos revelam.



O reality ainda contará com a participação do modelo e produtor geral do programa, Lucas Oliver, que irá ajudar apimentar os episódios, e por enquanto apenas o nome de uma das participantes a produção relevou, que trata-se da modelo, Danny Morais, a atual Miss Bumbum revelação, que vem dando o que falar.



Crédito das Fotos: Léo Rodrigues / Renato Cipriano - Oficial Assessoria