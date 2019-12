Reitera López Obrador violação do direito internacional na Bolívia

México, 25 de dezembro (Prensa Latina) No caso do cerco policial à embaixada mexicana em La Paz, Bolívia, houve uma situação que viola o direito internacional, afirmou hoje o presidente Andrés Manuel López Obrador.

Em sua entrevista coletiva no Palácio Nacional, o presidente disse que o direito de asilo e convenções para proteger as pessoas nas embaixadas foram violados.



Ele lembrou que existe um protocolo que regulamenta esse assunto e que há muita segurança no caso da sede diplomática mexicana na Bolívia (mais de 150 policiais, segundo relatos).



López Obrador lembrou que o Ministério das Relações Exteriores divulgou ontem uma declaração expressando a preocupação do governo a esse respeito e tenho notícias de que essa presença policial diminuiu bastante e que a situação de extrema vigilância em nossa embaixada mudou, disse ele.



Para uma questão de saber se o governo de fato será reconhecido, ele insistiu que isso corresponde ao Ministério das Relações Exteriores.







