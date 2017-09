Canal em português no Youtube pretende combater mentiras sobre a Coreia do Norte

Foi lançado na última quarta-feira (20) o canal no Youtube "Juche TV", criado para fazer um contraponto às informações difundidas pelos grandes meios de comunicação sobre a Coreia do Norte.

O canal, em língua portuguesa, será atualizado semanalmente com vídeos que mostrem "o outro lado" do país, procurando combater as distorções midiáticas a respeito do país governado por Kim Jong Un.

"A Coreia do Norte é o país mais demonizado pela mídia mundial", diz o vídeo de apresentação do canal. "O imperialismo dos EUA investe milhões de dólares em propagandas midiáticas para difamar a Coreia do Norte com a intenção de colocar a opinião pública contra o país para isolá-lo e agredi-lo a fim de derrubar seu regime socialista."

Ainda segundo o vídeo, "Juche TV é um canal criado para combater a desinformação e revelar a verdade por trás das manipulações".

Eduardo Vasco