Candidaturas abertas aos Prémios Arquivo.pt

Primeira edição do concurso prevê um total de 15 000€ em prémios. Serão distinguidas as propostas que utilizem, de forma útil e inovadora, a informação web do passado preservada pelo Arquivo.pt.

A primeira edição dos Prémios Arquivo.pt foi lançada este ano e prevê a atribuição de 15 000 € em prémios. O concurso está aberto a todos os interessados, independentemente da sua área de estudos ou de atividade.

Com candidaturas abertas até ao dia 4 de maio, o desafio prevê a atribuição de três prémios: 10 000 € (1.º classificado); 3 000 € (2.º classificado) e 2 000 € (3.º classificado).

As candidaturas poderão consistir, por exemplo, em projetos de investigação que utilizem os recursos Arquivo.pt ou na criação de aplicações úteis do Arquivo.pt para a sociedade. Para mais informações, consulte: arquivo.pt/premios

