Sábados para a Infância no TCSB: esta semana há "Flores de Livro", com Cláudia Sousa

No âmbito do programa "Sábados para a Infância", que todas as semanas oferece experiências artísticas às crianças e famílias da cidade, Cláudia Sousa regressa este sábado ao Teatro da Cerca de São Bernardo, em Coimbra, para uma nova sessão de "Flores de Livro", iniciativa pensada para maiores de 2 anos.

O programa trimestral inclui ainda, até ao final de Junho, o novo projecto de Luís Pedro Madeira, "Dança para pais e filhos" com Leonor Barata, uma oficina de ilustração com Ana Biscaia e música para pais e filhos, com Vânia Couto.

FLORES DE LIVRO

Parceira d'A Escola da Noite desde a primeira hora dos "Sábados para a Infância", Cláudia Sousa é animadora sócio-educativa. Para cada sessão de "Flores de Livro" selecciona um conjunto de livros para crianças que transporta na sua mala e instala uma roda de almofadas no Bar/Livraria do Teatro, onde as crianças escutam, num ambiente informal e acolhedor, as várias histórias. No final, os participantes são convidados a manusear e a descobrir por si próprios os livros que estiveram a ouvir, podem desenhar e até requisitar alguns dos exemplares, levando-os para casa, sem qualquer custo, até à sessão seguinte.

Com mais de 70 sessões realizadas desde 2013, "Flores de Livro" é a mais antiga iniciativa de programação para o público familiar do Teatro da Cerca de São Bernardo e tocou já directamente 900 pessoas. Cada sessão tem a duração aproximada de uma hora e os bilhetes, que podem ser reservados pelos contactos habituais do TCSB, custam 3 Euros (bilhete individual) ou 5 Euros (adulto+criança).

Para além da sessão agendada para o próximo sábado, dia 25 de Maio às 11h00, está já marcada a sessão de Junho, que terá lugar à mesma hora, no dia 15.

SÁBADOS PARA A INFÂNCIA

O programa trimestral dos Sábados para a Infância inclui ainda, até ao final de Junho, mais quatro iniciativas. Logo no dia 1, Dia Mundial da Criança, o músico Luís Pedro Madeira estreia "A Riscar Histórias", um espectáculo que cruza a ilustração ao vivo com a narração oral, pensado para crianças a partir dos 3 anos (e respectivas famílias). A 8 de Junho, a bailarina e coreógrafa Leonor Barata volta a dançar com pais e filhos, numa oficina desenhada para adultos e crianças dos 18 meses aos quatro anos. No dia 22 de Junho, é a vez de Ana Biscaia, ilustradora que colabora regularmente com o TCSB, propor uma nova oficina para maiores de 6 anos - "O que será?". Finalmente, a 29 de Junho, Vânia Couto volta a realizar no Teatro a oficina de música para pais e filhos "Som a som, tom a tom", iniciativa que substitui o espectáculo "Que bonito que seria", originalmente anunciado para esse dia e cuja apresentação em Coimbra foi adiada por motivos relacionados com a programação d'A Escola da Noite.

Para todas as iniciativas é possível (e aconselhável) efectuar reserva prévia de lugar, através dos contactos 239 718 238 / 966 302 488 / geral@aescoladanoite.pt

Coimbra, Teatro da Cerca de São Bernardo