Brasil: fechamento total do comércio no Rio de Janeiro pela Covid-19

Brasília, 24 de março (Prensa Latina) O prefeito do Rio de Janeiro determinou hoje o fechamento de todo o comércio no estado brasileiro como uma medida para conter a disseminação do coronavírus SARS-Cov-2, causado o Covid-19.

'Precisamos proteger a população. A maioria das pessoas que vivem nas comunidades, por exemplo, trabalha no setor de comércio', disse o prefeito do Rio, Marcelo Crivella.



Farmácias, supermercados e agro-mercados (com recomendações para estender o serviço para 24 horas) não estão incluídos na medida.



Da mesma forma, padarias são excluídas (com a recomendação de evitar multidões); lojas de animais; postos de gasolina e lojas de equipamentos médicos e ortopédicos.



Também as praças de alimentação dos shopping centers; bares e restaurantes, apenas para entrega em domicílio.



Os mercados livres serão quinzenais, intercalados de acordo com uma lista de bairros.



No momento, não há medidas restritivas para os setores de serviços (escritórios, escritórios e outros) e a indústria.



Crivella informou que o governo da cidade encomendou 20.000 cestas para doações a vendedores ambulantes e trabalhadores independentes que dependem do movimento de pessoas nas ruas e são afetados pelo confinamento da maioria da população em suas casas.



Em 19 de março, o governo do Rio também decretou o fechamento das fronteiras terrestres estaduais e, a partir de sábado passado, a circulação nas praias.



Com a decisão, a chamada Cidade Maravilhosa não poderá receber nenhum veículo dos três estados vizinhos: São Paulo (ao sul), Minas Gerais (oeste) e Espírito Santo (norte).



A provisão também estabelece a suspensão de ligações aéreas, marítimas e terrestres com outros estados brasileiros onde casos de Covid-19 foram declarados.



O Rio é o segundo estado com os casos mais confirmados do patógeno no país (233), superado por São Paulo, com 745.



Por outro lado, das 34 mortes pela doença no país, o Rio possui quatro e São Paulo registrou 30 até o momento.



https://www.prensalatina.com.br/index.php?o=rn&id=30168&SEO=brasil-fechamento-total-do-comercio-no-rio-de-janeiro-pela-covid-19