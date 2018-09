Parlamento vai discutir ataque terrorista na cidade de Ahvaz, no sudoeste do Irã

Pars Today- O comitê de segurança nacional e política externa do Majlis (Parlamento iraniano) vai discutir o ataque terrorista na cidade de Ahvaz, no sudoeste do país, no domingo.

Falando à Agência de Notícias da República Islâmica (IRNA) no sábado, o porta-voz do comitê, Ali Najafi-Khoshrudi, disse que o comitê deveria revisar a questão com a presença de autoridades de segurança iranianas.

O incidente mostrou que aqueles apoiados por alguns países dentro e fora da região, nada sabem além da lógica do assassinato, violência e força.

O Irã enfatizou repetidamente o fato de que apoiar o terrorismo definitivamente não se limita a um ponto, e a República Islâmica do Irã responderá a esses acidentes.

Pelo menos 24 pessoas foram mortas e mais de 53 ficaram feridas durante o ataque terrorista de sábado em Ahvaz, capital da província de Khuzestan, no sudoeste do Irã.

"Os terroristas disfarçados de forças do Corpo de Guardas da Revolução Islâmica (IRGC) e Basiji (voluntários) abriram fogo contra as autoridades e pessoas de trás do estande durante o desfile", disse o governador do Khuzestan Gholam-Reza Shariati.

O autoproclamado grupo terrorista Al-Ahwaz, afiliado à Arábia Saudita, reivindicou a responsabilidade pelo ataque.

http://www.iranews.com.br/parlamento-vai-discuti-ataque-terrorista-na-cidade-de-ahvaz-no-sudoeste-do-ira/