Angola: Formação beneficia dezenas de crianças

O Ministério da Comunicação Social e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), realizam de 21 a 23 de Agosto uma "Formação Nacional de repórteres e apresentadores infantis", no âmbito das acções de revitalização dos espaços infantis para o cumprimento do Compromisso 10, "A criança na Comunicação Social, Desporto e Cultura, e para celebrar os 30 anos da Convenção dos Direitos da Criança que se assinalam a 20 de Novembro de 2019.

A Formação que vai beneficiar mais de 50 crianças de diferentes programas infantis e os seus respectivos realizadores, servirá para reforçar os seus conhecimentos e técnicas para a recolha e produção de informação sobre e para as crianças, bem como a criação de círculos de comunicação de crianças a nível provincial.

A formação servirá ainda para fornecer ferramentas que permitirão as crianças tratar com outras crianças questões como o direito ao Registo de Nascimento e o combate a violência contra a criança, temáticas incluídas no projecto Registo de Nascimento e Justiça para Crianças financiado pela União Europeia.

Para além da formação das crianças e realizadores prevê-se ainda um workshop com gestores dos órgãos de comunicação, sobre a importância de se investir na programação infantil destacando o retorno financeiro a nível comercial para órgãos.

A participação da criança nos media e noutros espaços, é um dos principais direitos estabelecidos na Convenção sobre os Direitos da Criança (CDC), juntamente com a sobrevivência, o desenvolvimento e a protecção. Com a criação dos 11 Compromissos para com a criança, em 2007, especificamente o 10º Compromisso sobre a Criança na Comunicação Social, Angola colocou na agenda nacional o direito à participação dos seus cidadãos mais jovens, criando as condições políticas e materiais para a garantia do direito à liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, consciência e religiãoe acesso a informação adequada.

As crianças e os jovens são os actores mais indicados para desenvolver a comunicação com os seus pares, e representam potenciais transmissores de informação no seio das famílias e das comunidades. Assim, investir na formação e informação das crianças pode contribuir significativamente para a mudança de comportamento das famílias

angolanas; a consolidação de uma sociedade mais democrática e participativa; e a promoção do desenvolvimento social.

Constam do programa da formação, palestras sobre os Direitos da Criança e os 11 Compromissos, um workshop com os realizadores de programas infantis, troca de experiência com antigos repórteres infantis, visitas aos estúdios da TPA Camama e as instalações do UNICEF e do INAC.

A sessão de abertura formação acontece no dia 21 de Agosto, pelas 9:00, no Hotel Wassa, situado no Benfica, em Luanda.

Luanda, aos 20 de Agosto de 2019

REPÚBLICA DE ANGOLA

MINISTÉRIO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

COMUNICADO DE IMPRENSA