Uma Visão Holística do Ser Humano

A Eco-sustentabilidade Começa em Mim

Na correria do mundo contemporâneo, muitas vezes nos desconectamos de nós próprios e esquecemos do poder e da verdade da simplicidade.

O Taoismo vem nos relembrar deste poder e de que tudo está ao nosso alcance. Então, vamos usar sabiamente este poder!

Taoísmo

É uma tradição ancestral que oferece uma visão acerca do surgimento do universo e da vida e propõe uma série de práticas para nos ajudar a ter uma vida mais harmoniosa e integral. Pretende também ajudar-nos a desenvolvermo-nos com vistas à libertação espiritual.

Algumas de suas teorias:

Tudo o que existe tem o seu oposto, transforma-se nele e vice-versa. ( Teoria do Yin e do Yang )

) Existem 5 tipos de energia que geram e controlam umas às outras num ciclo interminável. ( Teoria dos 5 Elementos )

) Tudo o que há está sujeito à acção de 3 forças fundamentais: a energia do Céu, a energia da Terra, e a energia do Ser Humano (Teoria dos 3 Tesouros)

Esta actividade está composta por 3 módulos:

Módulo 1: Acessando a Fonte de Energia Inesgotável (O Sorriso Interior);

(O Sorriso Interior); Módulo 2: Equilibrando as Emoções (Os 6 Sons de Cura); e

(Os 6 Sons de Cura); e Módulo 3: Resgatando a Integridade Energética (Meditação da Órbita Microcósmica).

Ficha Técnica

Os Módulos 1 & 2 terão lugar no Sábado 25 de Maio , das 10 até as 18 horas;

terão lugar no , das 10 até as 18 horas; O Módulo 3 fica marcado para Sábado 15 de Junho , das 10 até as 18 horas;

fica marcado para , das 10 até as 18 horas; Na Quinta-feira 23 de Maio terá lugar uma Palestra Aberta de apresentação desta actividade;

terá lugar uma de apresentação desta actividade; Inscrição : 20 Euros a descontar do valor total;

: a descontar do valor total; Valor dos Módulos 1 & 2 : 50 Euros ;

: ; Valor do Módulo 3 : 50 Euros ;

: ; Pagamento dos 3 módulos a pronto (até 25 de Maio): 95 Euros ;

; Para mais informações escreva-nos ou ligue para 91-91-744-52 ou 21-442-0197 ;

ou ; Este é uma Actividade Presencial que decorre na sede da Casa Índigo;

Os participantes devem vestir roupa e calçados confortáveis.

