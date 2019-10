Financial Times: Brasil pode entrar em colapso!

Guerra civil do PSL atrapalha as "reformas" do "mercado"

O Financial Times (FT), principal jornal de economia da Europa - uma bíblia dos banqueiros... - publicou nesta sexta-feira 18/X um artigo a respeito da guerra civil no PSL.

Trata-se da crise iniciada em 8/X entre os parlamentares aliados ao presidente do partido Luciano Bivar e um bloco leal ao presidente da República Jair Bolsonaro.

"Nós não levamos Bolsonaro a sério. A crise do dia virou a ordem do dia. A Câmara e o Senado sabem que esse é um governo confuso e inseguro. Se o Congresso não tomar as rédeas, o Brasil irá entrar em colapso!", disse um senador da oposição ao FT.

E o que significa "tomar as rédeas", amigo navegante?

Significa aprovar as "reformas" (sic) que o "mercado" (sic) exige - como a Reforma da Previdência, já aprovada em primeiro turno no Senado no dia 1º/X.

O UOL lembra que a Reforma da Previdência "é defendida pelo mercado internacional".

Nada mais natural: o "mercado" não dá a mínima para o bem-estar da população brasileira. Banqueiros e especuladores querem apenas garantir seus dividendos.

E garantir sua boquinha na privataria ampla, geral e irrestrita do Paulo Guedes!

Em tempo: em 26/V o Conversa Afiada já havia alertado sobre a possibilidade de o Congresso Nacional assumir o poder de fato - com o bônus de o presidente da Câmara Rodrigo Maia tornar-se uma espécie de primeiro-ministro não-oficial.

Conversa Afiada

http://www.patrialatina.com.br/financial-times-brasil-pode-entrar-em-colapso/