TCSB: "Três histórias com Robertos" nos Sábados para a Infância" e em sessões para escolas

Vem aí mais um Sábado animado, para toda a família, no Teatro da Cerca de São Bernardo. Rui Sousa, das Marionetas da Feira, apresenta em Coimbra o espectáculo "Três histórias com Robertos", transpondo para o palco do Teatro a alegria contagiante de uma das mais antigas artes de rua. O programa inclui ainda duas sessões para escolas e um workshop de construção de marionetas.

No Bar/Livraria do Teatro, a Alma Azul apresenta, na quinta-feira, "Contos da Língua Toda", uma colectânea de contos de autores de vários países de língua portuguesa.



Três Histórias com Robertos

"O Castelo Assombrado", "O Barbeiro" e "Tourada à Portuguesa" são as três divertidas histórias que Rui Sousa junta neste espectáculo, que mantém todas as características do tradicional Teatro de Robertos: a guarita (barraca) de chita, os bonecos rosados de sorriso rasgado, a voz metálica da palheta e, claro, os indispensáveis "Toma! Toma! Toma!", que há décadas fazem rir miúdos e graúdos. O facto de ser apresentado em palco (e não na rua, como é sua vocação original) permite que o público esteja mais próximo da cena, oferecendo-lhe a oportunidade de apreciar melhor todos os detalhes do espectáculo.

Integrado no programa "Sábados para a infância no TCSB", "Três histórias com Robertos" será apresentado a 21 de Abril, pelas 11h00, com bilhetes entre os 4 Euros (crianças até aos 12 anos) e os 6 Euros (maiores de 12 anos). O bilhete de adulto + criança custa 8 Euros. Na véspera (sexta-feira, 20 de Abril) serão apresentadas duas sessões especiais para escolas e jardins de infância, às 10h00 e às 11h15, sob marcação prévia. Nestas sessões, o bilhete custa 3 Euros por criança, com entrada gratuita para professores/as e educadores/as.



Workshop de construção de marionetas

Aproveitando este regresso a Coimbra do marionetista Rui Sousa, A Escola da Noite convidou-o para realizar um pequeno workshop de construção de marionetas em silhueta de papel, também pensado para crianças a partir do 4 anos. A actividade tem a duração de meia hora e acontece logo após o espectáculo de Sábado.

Nesta oficina são construídas personagens de cartolina recortada, com articulação e controle de vara, inspirados nos artistas dos espectáculos das Marionetas da Feira. No final, os participantes podem levar para casa os bonecos articulados e facilmente manipuláveis que construíram, como simples recordação ou para contarem as suas próprias histórias, à família e aos amigos.

Com o preço simbólico de 2,50 Euros por criança, a oficina tem uma lotação limitada, pelo que se aconselha vivamente a reserva prévia de lugares.



Contos da Língua Toda

Presença habitual na programação do TCSB, a Alma Azul volta ao Bar/Livraria do Teatro, para fazer a apresentação de uma das suas mais recentes edições: a antologia "Contos da Língua Toda", com obras de seis escritores de língua portuguesa: Edson Amaro (Brasil), Antímio Damião, António Jacinto Pascoal, João Nuno Mendes e Vanessa Martins (Portugal) e Luísa Lopes (Moçambique).

Com entrada gratuita, a sessão terá lugar na quinta-feira, 19 de Abril, pelas 18h30, e contará com a presença de Elsa Ligeiro (responsável pela editora) e dos autores António Jacinto Pascoal e Vanessa Martins (vencedora do Prémio Branquinho da Fonseca, infantil, em 2015).

A iniciativa conta com a colaboração da Associação de Pesquisadores e Estudantes Brasileiros em Coimbra (APEB) e da Secção de Escrita e Leitura da Associação Académica de Coimbra (SESLA) e integra o Festival de Língua Portuguesa - A Língua Toda 2018 e o Programa = 19 anos em 12 meses, da Alma Azul.

Coimbra, Teatro da Cerca de São Bernardo

Programação de 16 a 22 de Abril de 2018