Angola acolhe sessão de julgamento do Prémio Africano para Inovação (IPA)

Os júris do IPA, Prémio Africano para Inovação, estarão pela primeira vez em Angola para analisar as propostas dos projectos dos candidatos de todos os países de África. A AIF entende que o evento servirá para estimular o espírito inovador nos africanos, sobretudo nos angolanos, e despertar os investidores a apoiarem iniciativas do género, de modo a possibilitar que as ideias saiam do papel e ganhem corpo.

QUEM: A Fundação Africana para Inovação, em parceria com a Fábrica de Sabão.

O QUÊ: realizará a sessão de julgamento do Prémio de Inovação para África - IPA 2018.

Os júris provenientes de alguns países de África irão proceder à avaliação e análise técnica das propostas apresentadas pelos candidatos.

Este processo vai culminar com a selecção de 10 inovadores que farão parte da fase final da gala de premiação, que decorrerá em Outubro do corrente ano, no Rwanda, a convite do presidente Paul Kagame.

O evento terminará com uma "mesa redonda", a realizar-se no dia 26 do deste mês, sob o tema "Investindo num Ecossistema de Inovação mais Inclusivo", que contará com a participação de especialistas em inovação e em tecnologias de informação, professores universitários e fazedores de opinião da nossa praça.

QUANDO: a sessão de julgamento do IPA realizar-se-á na Terça-feira, dia 22 de Maio de 2018, pelas 10 horas.

De recordar que a "mesa redonda" subordinada ao tema "Investindo num Ecossistema de Inovação mais Inclusiva" decorrerá no Sábado, dia 26 de Maio de 2018, pelas 10 horas.

ONDE: ambos os eventos decorrerão na Fábrica de Sabão, município de Cazenga, Luanda, na rua da Congeral.

PORQUÊ: o IPA aposta na inovação que contribua para o desenvolvimento de novos produtos e na promoção da eficiência e eficácia, reduzindo os custos económicos no continente africano.

O IPA propõe-se incentivar os jovens africanos, homens e mulheres, a enveredarem por carreiras nas áreas da ciência, tecnologia e engenharia, bem como em oportunidades de negócio, com o objectivo de contribuir para o desenvolvimento sustentável de África.

