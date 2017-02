Gabriela Luiz a Engenheira Ambiental que da um Show de Samba no Pé

Quem vê Gabriela Luiz de 25 anos no dia-a-dia exercendo a sua função de Engenharia Ambiental, jamais imagina que quando a beldade deixa a obra no final do expediente e guarda os Equipamentos de Proteção Individual, como por exemplo o uniforme, capacete, óculos e protetor auricular, os quais utiliza com a finalidade de protegê-la dos riscos capazes de ameaçar a sua segurança e a sua saúde; que atrás de todos estes equipamento encontra-se uma Musa que abrilhanta o carnaval paulistano, com muito samba e graciosidade.



A linda mulata paulistana de 1,69 de altura e 53 kg é apaixonada por futebol, inclusive chegou a jogar na escolinha mirim do São Paulo Futebol e até os dias de hoje, sempre que pode faz questão de ir ao estádio prestigiar o seu time do coração.



Mas se tem uma coisa que encanta mesmo Gabi e faz com que a beldade chame a atenção de todos, é quando está na quadra de uma escola de samba participando dos ensaios de carnaval, sambando e encantando com o seu gingado e carisma da mulher brasileira, onde faz questão de extrapolar com muito entusiasmo o gênero musical do qual é apaixonada.



Gabriela integra o time de passistas da Ala Show da escola de samba Acadêmicos do Tucuruvi, onde irá desfilar como destaque de chão a frente de um dos carro alegóricos da agremiação da zona norte da capital paulista, na sexta-feira dia 24 de fevereiro, sendo a primeira noite dos desfiles do grupo especial de São Paulo.



Completamente oposto do uniforme que utiliza em seu trabalho, a fantasia que irá utilizar durante o desfile de carnaval, será bem ousada e deixará seu corpo totalmente a mostra e portanto para não fazer feio na passarela do samba, a beldade que é extremamente vaidosa, tratou logo de procurar uma boa nutricionista, se aperfeiçoou com aulas de samba no pé e vem realizando uma série de tratamentos na Fênix Estética com as esteticistas Andreia Ferreira e Juliane Custódio, que atendem no Espaço Paris Belle, na unidade do Tatuapé, assim como por exemplo o tratamento de 'Endermoterapia' e o 'Pamp Up' que modela o bumbum deixando ainda mais definido e bonito.

No carnaval de 2017, a agremiação que é Presidida pelo Sr.Jamil, será a 6ª escola a desfilar na sexta-feira dia 24 de fevereiro, sendo a primeira noite dos desfiles do grupo especial paulistano. A Tucuruvi levará para o Sambódromo do Anhembi uma grande homenagem aos artistas de rua, com o enredo "Eu sou a arte: Meu palco é a rua", o qual é assinado pelo carnavalesco Wagner Santos.



Crédito das Fotos: Renato Cipriano / Divulgação