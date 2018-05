Fruta Feia chega à Amadora

A cooperativa Fruta Feia firmou um acordo com a Junta de Freguesia da Venteira, Amadora, passando a deter um ponto de distribuição todas as quartas-feiras, entre as 17:00 e as 21:00 no Mercado da Venteira.

Flávio Gonçalves, Pravda.ru

A Fruta Feia foi fundada a 18 de Novembro de 2013 com o ambicioso e solidário objectivo de contribuir para a redução do desperdício alimentar no mundo (dependendo das fontes, entre 40% a 50% dos bens alimentares produzidos actualmente não chegam ao consumo humano) e firmou acordos com vários agricultores que, deste modo, passam a escoar as suas frutas e hortaliças em perfeitas condições que foram recusadas pelas grandes cadeias de distribuição alimentar como esteticamente feias.

A cooperativa cobra uma quota anual fixa de 5€ aos seus cooperadores/consumidores e os mesmos comprometem-se a comprar semanalmente uma cesta de produtos hortícolas e frutas ao preço de 3,50€ ,se optarem por uma cesta pequena de 3 a 4kg com 7 variedades de produtos, ou 7€ se optarem por uma cesta grande de 6 a 8kg com 8 variedades.

A Fruta Feia no seu portal regozija-se por deste modo alargar a sua comunidade "a mais 300 consumidores" e evitar "mais 1,5 toneladas de desperdício por semana: é muita fruta!" Qualquer cidadão se pode tornar consumidor da Fruta Feia, bastando para esse efeito inscrever-se no seu portal: www.frutafeia.pt

A cooperativa já contava com pontos de distribuição em Lisboa, Almada, Cascais, Porto, Vila Nova de Gaia e Matosinhos, a Amadora passa a ser a sétima cidade a contar com esta mais-valia para os cidadãos mais conscientes que partilhem as preocupações ambientais e solidárias da Fruta Feia, felizmente uma minoria cada vez mais representativa. No portal da cooperativa pode também conhecer em primeira mão os produtores que abastecem a Fruta Feia, na rubrica "gente bonita produz fruta feia".

Na sua página a Fruta Feia alerta que "cerca de metade da comida produzida no mundo cada ano vai para o lixo. Segundo a FAO [Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação], o actual desperdício alimentar nos países industrializados ascende a 1,3 mil milhões de toneladas por ano, suficientes para alimentar as cerca de 925 milhões de pessoas que todos os dias passam fome."

Alertando ainda para o facto deste desperdício ter consequências "não apenas éticas mas também ambientais, já que envolve o gasto desnecessário dos recursos usados na sua produção (como terrenos, energia e água) e a emissão de dióxido de carbono e metano resultante da decomposição dos alimentos que não são consumidos. Só em Portugal são desperdiçadas um milhão de toneladas de alimentos por ano - 17% do que é produzido pelo país - de acordo com as conclusões do PERDA apresentadas em Dezembro de 2012."

Lembre-se, "gente bonita come fruta feia"!

Flávio Gonçalves, Pravda.ru