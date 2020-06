Equador com seminário virtual internacional sobre tartarugas marinhas

Quito, 15 jun (Prensa Latina) O Equador será, a partir de hoje, sede do Seminário virtual 'Equador: país de tartarugas marinhas', que permitirá o intercâmbio de dados dirigidos à proteção dessas espécies.

O evento, organizado pelo Ministério de Ambiente e Água, está previsto para durar até quarta-feira e inclui trabalhos de especialistas nacionais e internacionais.



A atividade se inscreve do Dia Mundial das Tartarugas Marinhas, que se comemora todo dia 16 de junho, com o objetivo de dar visibilidade aos perigos e ameaças que recaem sobre esses répteis marinhos.



De acordo a informação registrada pela guarda de parques das 21 áreas protegidas marinho-litorâneas desta nação andina, na temporada de 2019-2020 foram registrados 1.216 ninhos de tartarugas marinhas.



As espécies reportadas em 41 praias das províncias de Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas e Galápagos foram: golfina (Lepidochelys olivacea), verde (Chelonia mydas) e carey (Eretmochelys imbricata).



Todas as ações realizadas fazem parte do Plano Nacional para a Conservação das Tartarugas Marinhas, com destaque para aqueles programas destinados a proteger praias de acasalamento e de levantamento de informação.



O seminário que começa hoje faz parte de um projeto em execução pelo Ministério, em conjunto com a organização ambientalista WildAid e Cooperação Alemã GIZ.



