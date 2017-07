Inauguração MarMineral

Dia 13 de julho, às 17h30. Exposição dedicada a Mário Ruivo, (1927-2017), oceanógrafo

Estaremos dispostos a viver sem telemóvel, computador, pomadas anti-virais ou boa parte dos tratamentos anti-cancerigenos? E até turbinas eólicas outras energias verdes?

- Se não, então a curto prazo o mundo terá de iniciar uma nova exploração oceânica, mas desta vez ocorrerá nos fundos marinhos. As riquezas a explorar serão minerais, mas o seu valor é diferente daquele que conferimos ao ouro ou à prata, já que os recursos minerais que encontramos nos oceanos, como hidratos de gás, cobalto, e terras raras e ítrio, são essenciais no desenvolvimento de tecnologias que estão presentes no nosso dia-a-dia e sem as quais já não sabemos viver. A Europa está agora a avançar no desenvolvimento de tecnologia que permita explorar os fundos do mar através de uma mineração responsável e ambientalmente sustentável e Portugal pode, novamente, ter um papel importante na exploração oceânica.

Prepare-se para descer ao fundo do mar com o MUHNAC na exposição Mar Mineral - Ciência e Recursos Naturais no Fundo do Mar.

Inaugura amanhã, às 17,30h, no Museu Nacional de História Natural e da Ciência da Universidade de Lisboa, a exposição Mar Mineral que procura chamar a atenção para estes temas tão candentes particularmente para o nosso país.