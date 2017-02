Lisbon Living +, Conferência Anual, 20 de fevereiro de 2017, Reitoria

Em 2013, a Universidade de Lisboa promoveu a constituição de uma plataforma colaborativa designada Lisbon Living+com o objetivo de promover atividades de I&D e inovação nas áreas da vida saudável e envelhecimento ativo.

Esta plataforma, hoje com mais de três dezenas de parceiros, impulsionou em 2014 uma candidatura a nível europeu,InnoLife, onde participaram 142 entidades das quais 6 integrantes do Lisbon Living+ (Universidade de Lisboa, Universidade de Évora, Centro Hospitalar de Lisboa Norte, Câmara Municipal de Lisboa, Hovione, Meo/Portugal Telecom). A candidatura apresentada ao European Institute of Innovation and Technology (EIT), instituição europeia sediada em Budapeste, prevê cerca de 2200 milhões de euros de investimento na Europa ao longo de um período inicial de 7 anos.

À candidatura InnoLife foi atribuída em dezembro de 2014 a Knowledge Innovation Community (KIC) da vida saudável e envelhecimento ativo, a nível europeu. A KIC é uma business area, na área da saúde, cujo objetivo é promover um conjunto de projetos colaborativos, nas áreas da formação para a inovação e o empreendedorismo, criação de novos produtos, serviços e empresas (incluindo startups), desenvolvendo projetos de inovação a 2-3 anos de entrarem no mercado. A partir de dezembro de 2014 a KIC passou a ser designada por EIT Health.

Após 2 anos de funcionamento inicial do EIT Health, a plataforma Lisbon Living+ realiza agora a sua primeira conferência, envolvendo parceiros e personalidades nacionais e europeias.

Na reunião vão ser discutidos em sessões paralelas aspetos relevantes das áreas da medicina personalizada, saúde pública, big data e tecnologias da informação e comunicação (TICs) na saúde, bem como a transferência de conhecimento no quadro europeu. A Conferência contará também com a participação de 4 convidados especiais em temas transversais de grande relevo para a comunidade do Lisbon Living+.

Entre os palestrantes, estarão presentes o Comissário Carlos Moedas (comissário europeu para a investigação e inovação), o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa Fernando Medina, o Ministro da Saúde Adalberto Campos Fernandes e o Ministro da Ciência Tecnologia e Ensino Superior Manuel Heitor, além do Diretor-Geral de Saúde Francisco George, Sylvie Bove (CEO do EIT Health), Hans Hofstraat (Vice-Presidente da Philips), o deputado europeu Carlos Zorrinho (PE- comissão parlamentar de indústria, investigação e energia, EP-ITRE),João Caraça (ex-membrodo Conselho de administração do EIT e atualmente na Fundação Calouste Gulbenkian em Paris), João Cravinho (atual membro do Conselho Geral da Universidade de Lisboa), Cristina Campos (Diretora-Geral da Novartis em Portugal), Jorge Soares (da Fundação Calouste Gulbenkian), Arlindo Oliveira (Presidente do Instituto Superior Técnico), e ainda representantes da IBM, Siemens, Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal, e muitos outros parceiros nacionais e europeus.