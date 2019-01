Presidente mexicano recebe descendentes de Emiliano Zapata

México, 8 Jan (Prensa Latina) O presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador recebeu no Palácio Nacional descendentes do revolucionário agrário Emiliano Zapata quando faltam três meses para o centenário de sua morte em 10 de abril de 1919.

O caudilho do sul é o líder da revolução agrária de 1910 e promotor do que a história mexicana recolhe como a terceira transformação do México, destacam hoje meios de imprensa.

A equipe de comunicação da presidência da República difundiu uma fotografia da reunião, à que assistiram Jorge Zapata González, Crescencio Morais Ávila, Edgardo Zapata Hernández, Nadia Sonia Salazar Sánchez, Benjamín Zapata Amaro, Manuel Manríquez Zapata, Roberto Manríquez Zapata e María Concepção Leticia Jiménez Martínez, todos descendentes do valoroso revolucionário.

Anunciou-se que no próximo sábado, o presidente López Obrador irá a Cidade Ayala, Morelos, onde realizará a apresentação do programa do Centenário de Emiliano Zapata.

