Os Verdes apresentam Projeto Parlamentar para aproximar o comboio da cidade

Os Verdes convidam os órgãos de comunicação social para uma Conferência de Imprensa a realizar na próxima segunda-feira, dia 11 de dezembro, pelas 11h, no Parque Industrial de Portalegre (frente ao restaurante Jorge Isidro).

Depois do transporte diário de passageiros ter regressado à Linha do Leste graças à luta travada pelos Verdes, com grande apoio da população, o PEV pretende agora lutar para trazer o transporte ferroviário até à Zona Industrial, aproximando-o assim da cidade, mobilizando Portalegre para este objetivo que poderá dar um forte contributo para o desenvolvimento da cidade e do concelho.

Os Verdes apresentarão nesta Conferência de Imprensa o Projeto de Resolução que visa criar um Ramal Ferroviário de ligação entre a Estação Ferroviária de Portalegre e a Zona Industrial.

O Grupo Parlamentar Os Verdes