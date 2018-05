SIMAB e tecnologia "BUYIN.PT" levam mercados para o comércio digital







A SIMAB, entidade que gere a rede nacional de mercados abastecedores e a "startup" tecnológica BUYIN.PT, que participou nas duas últimas edições do "Web Summit" - em 2016, como "startup ALPHA", e em 2017, como "startup BETA" - acabam de estabelecer um contrato de parceria para a promoção do comércio eletrónico (e-commerce) em todos os mercados abastecedores.

Decorrente deste acordo, os operadores em mercados da SIMAB vão ter acesso privilegiado às plataformas eletrónicas propriedade da "BUYIN.PT": MercaChefe.pt e BuyinPortugal.pt.

O MercaChefe.pt é o primeiro "e-marketplace B2B" português para o canal HoReCa e retalhista alimentar, uma plataforma eletrónica de comércio grossista, de compra e venda de produtos alimentares para profissionais, tendo iniciado já o pré-registo de fornecedores e compradores.

O seu objetivo é desenvolver um modelo de mercado virtual equivalente ao dos mercados presenciais, um espaço de encontro entre compradores e vendedores e sítio onde se desenvolve a sua atividade.

A sua missão é satisfazer as necessidades de aprovisionamento de produtos do canal HoReCa e retalhista alimentar, da rede de grossistas.

A "BuyinPortugal.pt" é o "e-marketplace B2B" de apoio às empresas exportadoras portuguesas e abriu internacionalmente a 1 de Fevereiro de 2017. A missão desta plataforma é tornar os negócios das empresas portuguesas mais fáceis em todo o mundo, apoiando-as no acesso aos mercados internacionais e durante todo o processo de exportação.

Pretende ser o "e-marketplace" de referência para as empresas exportadoras portuguesas e tem estabelecidas várias parcerias estratégicas com empresas que vão apoiar os clientes no que respeita a seguros, serviços logísticos e de transporte, consultadoria, serviços jurídicos, serviços de tradução, entre outros.

A parceria agora firmada entre a "Buyin.pt" e a SIMAB é uma porta de entrada para as empresas operadoras, que integram os mercados abastecedores geridos pela SIMAB, no comércio digital, por intermédio das referidas plataformas e tem como objetivo reforçar a cooperação económica e comercial entre as empresas portuguesas, nomeadamente no incentivo ao comércio digital.

A "Buyin.pt" irá ainda participar nos "road show" que vão ser promovidos pela SIMAB para divulgar as duas plataformas.

Lisboa e Loures, sexta-feira, 4 de maio de 2018