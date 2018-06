Revistas Disney regressam em Junho

Em Novembro de 2017 a Goody, responsável pela reanimação das revistas Disney em Portugal nos anos mais recentes, anunciava a suspensão das revistas "Mickey" (três números publicados), "Pato Donald" e "Tio Patinhas" (ambas com quatro números publicados) após já ter suspendido meses antes as revistas "Hiper Disney", "Comix" e "Disney Especial". No comunicado de então alegava-se que tal era "fruto da necessidade de ser feita uma avaliação da resposta que o mercado tem dado a esta mudança de paradigma, foi decidido interromper temporariamente a edição destas três publicações."

Uma vez que quase em simultâneo a Goody apostou no regresso das revistas Marvel a Portugal, lançando os títulos "Homem-Aranha", "Os Vingadores" e "Marvel Especial", nomeando apenas algumas das obras publicadas desde então do Universo Marvel, receou-se que a suspensão das revistas Disney em vez de temporária fosse permanente, uma vez que o prazo dado pela editora se encontrava actualmente ultrapassado, de acordo com o comunicado supracitado: "o objetivo será garantir que, no primeiro trimestre de 2018, as publicações voltem reconfiguradas e preparadas para um novo ciclo de Banda Desenhada Disney em Portugal."

Como o prometido é devido, embora com um ligeiro atraso de três meses, a Goody retoma as publicações das revistas "Mickey", "Pato Donald" e "Tio Patinhas" em Junho, sendo que a revista "Mickey" já se encontra em distribuição desde o passado dia um de Junho e o relançamento das restantes estão agendadas para 12 de Junho ("Tio Patinhas") e 19 de Junho ("Pato Donald").

Em paralelo chega também aos quiosques nacionais uma mini-série quinzenal dedicada a "Fantomius", uma das revistas esteticamente mais atractivas do Universo Disney e cujo primeiro número, em distribuição esta semana, conta com uma entrevista a Marco Gervasio, o criador da série.

Tal como sucedeu com as extintas "Comix" e "Hiper Disney" bem como com as séries do Universo Marvel, é agora possível assinar um pack com os três títulos e poupar 40% sobre o preço de capa, assinatura essa que pode ser dividida em duas semestrais ao sabor da bolsa e, quiçá, da mesada do seu público alvo.

Flávio Gonçalves, Pravda.ru