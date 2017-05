O mISCuTEm, teatro do ISCTE no FATAL 2017, com a peça O Maluquinho de Arroios. 8 de Maio, 21,30h, no Teatro A Comuna, Lisboa

FESTIVAL ANUAL DE TEATRO ACADÉMICO DE LISBOA

18ª. EDIÇÃO

25 de Abril a 13 de Maio

Exmos. Senhores.

A concurso no FATAL 2017, o mISCuTEm, grupo de teatro do ISCTE, apresenta a peça

O Maluquinho de Arroios , no palco d'A Comuna, às 21,30hs. da próxima 2ªfeira, dia 8 de Maio.

Baltasara Esteves enriqueceu a vender bacalhau. É casada com Capitolino, um homem moderno que se preocupa em demasia com a manicure e a aprendizagem da língua francesa. São pais de Francisca e Samuel. Se a primeira é uma poetisa, que vive permanentemente no éter, ao segundo saiu a sorte grande e casou com uma Viscondessa. Além do negócio do bacalhau, Baltasara é também proprietária de vários imóveis, entre os quais um em Arroios. Nele vive Alziro de Meneses, um homem deslumbrante, ainda que excêntrico e fora da caixa. É filho de Jerónima e Eládio Martins. Os três juntos formam a típica família de chicos-espertos que, através de múltiplos enganos e engodos, consegue viver acima das possibilidades. Um mandato de despejo, entregue pela romântica Abranches, faz com que os mundos destas duas famílias entrem numa colisão surreal e hilariante.

Ficha Técnica: Encenação e Direção de Atores: Ana Isabel Augusto, contacto; 915010150

Elenco: Alice Leite, Catarina Rodrigues, Catarina Silva, Gonçalo Cotrim, João Curto, João Martins, Maria Costa, Mónica Parreira, Oleksiy Andronyak, Pedro Vieira, Robyn Sargento | Assistente de Encenação: Ana Gama | Sonoplastia e luminotecnia: Ana Isabel Augusto | Fotografia: João Caseiro | Cartaz: Velias | Produção: André Carvalho

Faixa Etária: M8

Duração: 70 min

Pelo 18º ano consecutivo a Universidade de Lisboa organiza o FATAL - Festival Anual de Teatro Académico de Lisboa,

No FATAL 2017 participaram 27 grupos de Teatro Universitário.

22 grupos portugueses, 3 grupos espanhóis (Madrid, Toledo e Ourense), 2 grupos brasileiros (Rio de Janeiro e Paraíba) 1 grupo com dois estudantes iranianos e 1 estudante brasileira.

Grupos de 20 Faculdades, de 14 Universidades.

330 participantes.

30 espetáculos.

50 eventos.

16 dias.