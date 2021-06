App Volcan: Tecnologia para reunir as famílias deslocadas na RD Congo

Para ajudar a reunir as famílias deslocadas pela erupção do vulcão Nyiragongo na República Democrática do Congo, está a ser usada uma Aplicação, inventada por Shukuru Victoire, um congolês de24 anos.

Pulseira de alerta

Victoire e sua equipa criaram um sistema, chamado App Volcan e descrito como "pulseira de alerta de vulcão", composto por um código de barras e conectado a um aplicativo móvel que permite que a população deslocada permaneça em contato e consegue encontrar seus filhos perdidos durante a erupção vulcânica do Monte Nyiragongo.

O inventor diz: "Nos momentos de mudança de Goma para essas diferentes áreas, muitas famílias se separaram de seus filhos e muitos pais perderam seus filhos durante a erupção. Nós, como desenvolvedores e pensadores de soluções de Goma, pensamos em criar um aplicativo que permitiria a essas famílias encontrar suas crianças sem passar pela mídia sem passar por muitas informações, mas por meio de seu aplicativo e da pulseira com o código de barras".

Contra notícias falsas

A pulseira de alerta Volcan com seu sistema móvel interativo e pulseira de código de barras também ajudou na luta contra notícias falsas durante a erupção do vulcão e permite que as pessoas se mantenham informadas sobre a evolução vulcânica futura.

Vários pais em Goma agora estão usando o aplicativo para rastrear seus filhos perdidos.

De acordo com a UNICEF, mais de cem crianças foram separadas de seus pais quando o vulcão Nyiragongo entrou em erupção em 22 de maio de 2021. Até o momento, muitas delas ainda não se reuniram com seus pais.

Pravda.Ru

Foto: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Lava_Lake_Nyiragongo_2.jpg